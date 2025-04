Pourquoi Google va régulièrement redémarrer votre smartphone dans votre dos

Android déploie une nouvelle fonctionnalité permettant à ses smartphones de redémarrer automatiquement.

Repérée il y a quelques jours dans le code d’Android 16, une nouvelle fonctionnalité de sécurité commence à être déployée par Google. Cette dernière permet aux smartphones de redémarrer automatiquement après une période d’inactivité.

Aperçue dans la version 25.14 des services Google Play par 9to5Google, cette fonction permet d’introduire une sécurisation supplémentaire pour votre mobile. On fait le point.

Redémarrer pour plus de sécurité

Le redémarrage d’un mobile est loin d’être anecdotique d’un point de vue sécurité. Lorsqu’un smartphone est redémarré, il passe dans un état nommé BFU (Before First Unlock) ou « Avant le premier déverrouillage ». Dans ce mode, les données du smartphone sont chiffrées et les méthodes d’authentification biométrique ne sont pas encore activées. Pour accéder à l’ensemble de ses fonctionnalités, l’utilisateur doit alors saisir manuellement son code.

En intégrant cette nouvelle option, les smartphones Android pourront redémarrer automatiquement après trois jours consécutifs d’inactivité.

Google indique que cette option commencera à être déployée au cours de la semaine prochaine. Pour le moment, on ne sait pas encore sur quelles versions d’Android sera accessible cette option, ni si les usagers bénéficiant d’une surcouche sur Android devront patienter et attendre une mise à jour de leur système d’exploitation.