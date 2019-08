Pour renforcer la sécurité de votre compte Google avec une authentification à deux facteurs plus robuste, la firme de Mountain View commercialise désormais son kit de clé Titan en France.

Disponible uniquement aux États-Unis jusqu’ici, la clé Titan de Google a fraîchement été lancée en France. Celle-ci promet de vous offrir une meilleure sécurité sur votre compte Google en offrant une authentification à deux facteurs plus robustes que les solutions logicielles classiques qui exploitent des applications tierces ou des codes envoyés par SMS.

Un kit Titan se compose de deux clés :

la première est un dongle USB-A qui veut être votre solution principale à brancher sur votre appareil

la seconde est une clé Bluetooth avec un bouton d’activation en son centre à utiliser « comme solution de secours »

En combinant les deux, vous pouvez protéger votre compte Google sur tous les « téléphones, Chromebooks et tablettes Google, et avec tous les appareils équipés de Google Chrome ». Notez que la clé USB peut se connecter avec votre smartphone grâce à l’adaptateur USB-C vers USB-A fourni avec le kit, mais aussi via le NFC. La clé Bluetooth quant à elle fonctionne aussi bien sur Android qu’iOS.

Pour vous protéger, le kit s’appuie sur un logiciel baptisé « Titan » conçu directement par Google et compatible avec le programme Protection avancée mis en place par la firme de Mountain View.

Prix et disponibilité

Le kit Google Titan est disponible en France sur le Google Store au prix de 55 euros avec livraison gratuite. Rappelons toutefois que, récemment, une faille de sécurité a obligé Google à rappeler des exemplaires.