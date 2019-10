Pour avoir outrepassé, il y a quelques années, les règles de confidentialité mises en place sur les iPhone d’Apple, Google risque aujourd’hui une très grosse amende au Royaume-Uni.

En Europe, Google a un certain passif et un passif certain avec les amendes faramineuses. Cette fois-ci, c’est au Royaume-Uni que la firme de Mountain View risque de payer un énorme montant équivalent à plus de 3,36 milliards d’euros pour avoir scruté de trop près les activités d’utilisateurs d’iPhone.

Comme l’explique le journal Les Échos, une décision en appel au Royaume-Uni a autorisé les plaignants à lancer une action de groupe — aussi appelée class action — contre Google. Il est en effet reproché au géant américain de ne pas avoir respecté les règles de confidentialité imposées par le navigateur Safari sur les iPhone d’Apple. Cette affaire remonte aux années 2011 et 2012.

En outrepassant ces limites visant à protéger la vie privée des utilisateurs, Google aurait eu accès à l’activité des propriétaires d’iPhone sur le web. La multinationale aurait ensuite collecté toutes ces informations pour les utiliser dans le cadre de publicités ciblées.

Le groupe à l’origine de la plainte contre l’entreprise s’appelle Google You Owe Us — un nom qui se traduit par « Google tu nous es redevable ». Ce dernier estime que quatre millions de Britanniques peuvent ainsi chacun demander 750 livres de dédommagement. Mises bout à bout, ces sommes engendrent un montant de plus de 3,36 milliards d’euros.

Google You Owe Us s’est félicité, dans un tweet, de la décision de la cour d’appel et estime que cela « montre qu’une armée de David peut battre un Goliath comme Google ».

The Court of Appeal decision shows that an army of Davids can take on a Goliath like #Google.

