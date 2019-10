Sur Google Photos, les propriétaires d'iPhone peuvent enregistrer leurs images au format HEIC en qualité originale et sans limite de stockage. Cependant, Google explique qu'il s'agit d'un bug et non d'une fonctionnalité.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été officialisés il y a quelques jours. Les deux smartphones sont pleins de promesses, mais hélas, une information assez décevante a bien fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Contrairement à leurs prédécesseurs, les nouveaux Pixel n’offrent pas de stockage illimité des images en qualité d’origine sur Google Photos. Cela est bien dommage, car il s’agissait vraiment d’une grande force de cette gamme de produits.

Pour les potentiels utilisateurs de Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, la pilule devient encore plus difficile à digérer quand on apprend que les iPhone, eux, profitent bien d’un stockage illimité sur Google Photos pour les fichiers HEIC — un format d’image très utilisé par Apple. Comme l’explique un internaute sur Reddit, les photos HEIC prennent moins de place que les JPEG.

En d’autres termes, les propriétaires d’iPhone peuvent profiter d’un stockage illimité pour leur photo sans compression sur Google Photos, alors que leurs homologues sur Google Pixel en sont privés.

En fait, c’est un bug…

Le sujet a attisé la curiosité d’Android Police qui a contacté Google. La firme de Mountain View a ainsi répondu que ce stockage illimité des fichiers HEIC des iPhone était en réalité une erreur. « Nous avons pris connaissance de ce bug et nous travaillons dessus pour le résoudre », explique la multinationale.

Plusieurs questions restent en suspens. Comment seront traitées les photos HEIC déjà enregistrées sur Google Photos ? Vont-elles être encore compressées ? Ou convertie en JPEG alors que le HEIC prend moins de place ? Quoi qu’il en soit, on regrette surtout que les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne proposent pas la même option de stockage illimité que leurs aïeuls.