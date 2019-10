Les Google Pixel 4 ne sont pas capables de capturer des vidéos en 4K à 60 FPS. Le constructeur explique son choix, mais ses excuses semblent un peu capilotractées.

La capture vidéo est essentielle sur un smartphone. En 2019, la plupart des haut de gamme sont désormais capables d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 FPS, bien que la stabilisation soit généralement absente dans ce mode.

Il n’empêche cependant que beaucoup d’utilisateurs sont à sa recherche. Or, les Google Pixel 4 ne sont pas capables de cela, et le constructeur est revenu sur ce choix.

Le compte Twitter officiel de la marque a répondu à un utilisateur soulignant l’absence de 4K à 60 FPS sur le Google Pixel 4. De quoi avoir la perspective du constructeur sur ce fait.

Hi, Pixel 4 supports 4k video recording on the rear camera at 30fps. We find that the majority of users stick with 1080p, so we focus our energy on improving our quality in this mode, versus enabling a 4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute.

— Made by Google (@madebygoogle) October 20, 2019