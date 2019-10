Afin de pousser plus loin le bien-être numérique sur Android, Google a mis en ligne une page avec plusieurs applications expérimentales. L'une d'elles, Paper Phone, incite à imprimer tous les jours les informations les plus importantes de son smartphone.

Depuis un an, Google met en avant de nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones Android, liées au « bien-être numérique ». Jusqu’à présent, il s’agissait surtout de permettre aux utilisateurs de connaître le temps passé sur leur smartphone, sur chaque application, ou de bloquer l’accès à certaines applications après un certain laps de temps préalablement défini.

Mais Google a annoncé ce mercredi vouloir aller plus loin encore. En effet, l’éditeur d’Android a mis en ligne une page dédiée à des « expériences de bien-être numérique ». Il s’agit en fait de six applications Android développées par Google Creative Lab qui ont pour but d’aller encore plus loin que les fonctions de Bien-être numérique intégrées dans Android.

Une application pour imprimer un smartphone en papier

Par exemple, l’application Post Box va vous permettre de ne plus recevoir de notifications jusqu’à une certaine heure, programmée à l’avance. L’idée étant ainsi de toutes les recevoir au même moment, à une certaine fréquence dans la journée, sans être constamment interrompu.

De son côté, Paper Phone est clairement plus expérimental, puisqu’il s’agit d’une application qui va se charger d’imprimer les données les plus importantes de votre smartphone… pour que vous puissiez vous passer de votre appareil. Vous aurez tout de même accès à une carte, à votre carnet d’adresses ou à la météo, mais sur une simple feuille de papier, sans autres formes de distraction.

Rappelons que les fonctionnalités de bien-être numérique ont été poussées par Google au sein même d’Android 10. La firme impose désormais à tous les constructeurs de proposer leur propre solution maison ou, à défaut, d’intégrer l’application de Google. On ignore encore si Google prévoit d’intégrer certaines de ses nouvelles expériences à son application principale.