Google souhaiterait racheter Fitbit qui était resté jusque là indépendant sur le marché des montres et bracelets connectés. De quoi encore faire renaître l'espoir d'une Google Watch.

Le marché des montres et bracelets connectés est un marché bien difficile pour un indépendant comme Fitbit. Trop difficile peut-être, puisque la marque cherche depuis plusieurs semaines à être rachetée. Alors qu’il était l’un des premiers à proposer son bracelet de sport, Fitbit s’est retrouvé pris en étau entre le marché des montres, dominé par l’Apple Watch, et l’arrivée de bracelets à prix cassé chez Xiaomi et Huawei.

La très réputée agence Reuters annonce que Google aurait proposé une offre de rachat pour Fitbit.

La très attendue Google Watch

On parle depuis plusieurs années de l’arrivée de Google sur le marché des montres connectées, avec deux Pixel Watch qui avaient fait l’objet de fuites, avant d’être annulées en 2016 a-t-on appris récemment. Pour autant le projet n’est pas mort, puisque le géant américain a déjà racheté la division Wear OS de Fossil en début d’année 2019.

Aujourd’hui c’est Fitbit que Google voudrait avaler, toujours avec l’espoir, on l’imagine, de commercialiser sa propre montre face à l’Apple Watch. Le montant de l’offre est pour le moment inconnu, et il reste à savoir si Fitbit l’acceptera.