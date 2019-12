Facebook veut permettre de transférer plus facilement ses photos vers Google Photos.

S’il y a un sujet qui a pris de l’importance au cours des dernières années sur le web, c’est bien celui des données personnelles. Facebook fait partie des entreprises au centre des préoccupations et la firme en est consciente, même si elle n’arrive pas toujours à le démontrer. « Chez Facebook, nous pensons que les données que vous partagez avec un service devraient pouvoir être déplacée vers un autre (service) » c’est en tout cas comme ça que débute la dernière annonce en date de Facebook.

Le réseau social a développé un outil, qui va permettre aux utilisateurs de Facebook de transférer leurs photos et vidéos vers d’autres services, en commençant par Google Photos.

Une solution basée sur Data Transfer Project (DTP)

Cet outil est la première implémentation chez Facebook du Data Transfer Project, une initiative lancée en 2018 qui a pour but d’aider à la portabilité des données entre les services. L’objectif du Data Transfer Project, ou DTP, est de créer des modèles de données interopérable, ce qui permettrait à de nouveaux services d’être compatible et de recevoir des données des géants du web. Apple, Facebook, Google, Microsoft et Twitter soutiennent le projet et, avec eux, c’est déjà une large partie des données utilisateurs partagées sur le web qui pourrait bientôt être transférée d’un service à l’autre.

L’idée est qu’à terme, les utilisateurs puissent quitter un service pour en tester un autre, sans y perdre au change ou en étant obligés de recommencer à zéro.

Sortie anticipée en Ireland, lancement en 2020

L’outil lancé par Facebook est pour le moment limité aux utilisateurs résidants en Ireland. Le réseau social promet toutefois un déploiement pour le monde entier dans le courant de la première moitié de l’année 2020.