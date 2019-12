Android : vous pourrez bien programmer votre thème sombre selon l’horaire

Depuis la sortie d’Android 10, le système de Google peut désormais gérer nativement le thème sombre que ça soit dans les paramètres du smartphone, dans les différents menus ou même dans les applications qui prennent en charge cette fonctionnalité. Néanmoins, Google souhaiterait aller encore plus loin.

En effet, il semble désormais que Google soit prêt à proposer un mode sombre qui soit programmable en fonction de l’horaire, à la manière du mode repos des yeux de l’écran. Ce thème pourrait par exemple s’activer automatiquement le soir, à 20h, pour repasser en thème clair le matin à 8h. Comme le rappelle le site XDA Developer, un responsable de la relation avec les développeurs d’Android avait expliqué en juillet dernier que cette fonction pouvait être compliquée à développer, notamment en raison des nombreux horaires de lever et du coucher du soleil dans le monde.

Néanmoins, sur le Google Issue Tracker, où les développeurs et utilisateurs d’Android peuvent faire part de leurs retours, il a été confirmé le 11 décembre que cette fonctionnalité sera bien prévue pour une des prochaines versions d’Android : « le problème remonté ici a été corrigé et ce sera disponible dans une prochaine version d’Android ». On ignore encore s’il s’agira d’un ajout pour une mise à jour majeure du système comme Android 11, ou si on y aura droit plus tôt.