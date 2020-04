Google Pixel 4a : photo, stockage, batterie, le plein de nouveaux détails

Le Google Pixel 4a approche. Le nouveau smartphone est très attendu et on en sait désormais davantage sur ses caractéristiques techniques.

Le Pixel 3a était sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones de l’année 2019. Pour un prix raisonnable, vous aviez le droit à des performances honnêtes, mais surtout à l’excellent appareil photo de Google avec une bonne autonomie. Une chose que l’on ne retrouve sur aucun autre Pixel.

Depuis plusieurs mois, on sait que Google prépare le Pixel 4a son successeur. Le téléphone devait visiblement être dévoilé à Google I/O en mai, mais la conférence a été complètement annulée. Le téléphone pourrait donc être lancé d’un moment à l’autre, sans événement.

En attendant, le site 9To5Google a interrogé ses sources et nous abreuve d’informations sur les caractéristiques du téléphone. La réputation du site quand il s’agit de fuites sourcées, en particulier sur les appareils Google, n’est plus à faire.

Snapdragon 730 et écran OLED

D’après ces sources donc, le Google Pixel 4a propose un écran de 5,81 pouces OLED avec une définition de 2340 x 1080 pixels. L’écran aura le droit à un poinçon permettant d’avoir une petite caméra en façade, mais sans reconnaissance faciale sophistiquée.

À l’intérieur, le smartphone intègre un Snapdragon 730, une très bonne puce pour un appareil milieu de gamme, même si elle ne se fait plus toute jeune, et indique que le Pixel 4a se contentera de la 4G comme connexion avec le réseau.

Le SoC sera épaulé par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais une variante avec 128 Go de stockage pourrait être proposée. Pour alimenter tout cela, on aura le droit à une batterie de 3080 mAh avec une charge rapide 18W par USB-C.

Enregistrement 4K

Ce qui intéresse surtout quand il s’agit d’un Pixel, c’est bien sûr l’appareil photo. Le Pixel 4a ne devrait avoir le droit qu’à un seul objectif : un capteur de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique. Le capteur en façade serait de 8 mégapixels, et identique à celui du Pixel 3a.

Le Pixel 4a proposerait les mêmes capacités vidéo que le Pixel 4, à savoir la possibilité d’enregistrer en 4K à 30 images par seconde, ou jusqu’à 240 images par seconde en 720p.

À quel prix ?

La grande question en suspend reste celle du prix. D’après une précédente fuite, le Pixel 4a serait proposé à 399 dollars aux États-Unis, soit probablement un prix autour des 399 euros en France.

Le site indique que sur cette fuite, on peut discerner un nouveau coloris sur la publicité en haut à gauche de l’image. Il s’agit du coloris « à peine bleu » (Barely Blue en anglais)