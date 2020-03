Le Pixel 4a garderait son excellent rapport qualité/prix selon Evleaks

Après des fuites en photo et en vidéo, c'est désormais au tour des éléments marketing du Google Pixel 4a de se faire la malle. Selon les informations du leaker Evan Blass, le smartphone milieu de gamme devrait être lancé « à partir de 399 dollars ».

Le Google Pixel 4a devait initialement être dévoilé le 12 mai prochain lors de l’ouverture de la Google I/O. Néanmoins, avec l’annulation de la convention annuelle de Google, on ignore encore quand le groupe américain présentera finalement officiellement son nouveau smartphone de milieu de gamme.

Qu’à cela ne tienne, ça n’a pas empêché plusieurs fuites ces derniers jours avec la mise en ligne de photos, puis d’une prise en main vidéo avec les caractéristiques du téléphone. Néanmoins, il restait encore un inconnu à propos de ce Google Pixel 4a : son prix.

Il semble désormais qu’on en sache davantage. En effet, le leaker Evan Blass a publié ce mercredi sur Twitter trois images de ce qui semble être une campagne d’affichage publicitaire pour le Pixel 4a. On peut y découvrir ce qui ressemble à un panneau avec trois visuels différents présentant « le nouveau smartphone Pixel », mettant en avant son écran percé, son module photo et… son prix.

La troisième image indique en effet que le Pixel 4a sera disponible « à partir de 399 dollars », soit 353 euros HT. C’est le même prix que le Pixel 3a de l’an dernier à son lancement. Celui-ci avait été commercialisé en France à 399 euros, on peut donc s’attendre à un tarif similaire pour le Pixel 4a. Par ailleurs, le panneau indique que le smartphone sera lancé « à partir » de 399 dollars, ce qui semble signifier qu’il sera bien décliné en plusieurs versions.

Un modèle plus cher également attendu

On ignore cependant encore si ces déclinaisons concerneront un modèle avec davantage de stockage — pour rappel, le Pixel 3a n’avait été proposé qu’en version 64 Go — ou si le modèle plus cher sera en fait une version XL. Rappelons que selon plusieurs rumeurs, Google aurait décidé de ne pas proposer de Pixel 4a XL cette année, mais seul un petit format. Néanmoins, d’autres indications suggèrent que la firme préparerait bel et bien plusieurs déclinaisons de l’appareil, notamment pour une compatibilité 5G.

On ignore encore quand Google présentera officiellement son Pixel 4a. Reste qu’avec le nombre de fuites et des images qui semblent provenir du marketing de Google, l’attente ne devrait plus être longue. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet pour tout savoir sur le smartphone milieu de gamme orienté photo de la marque.