Pixel 4a et Android 11 : la Google I/O n’aura pas lieu du tout

N'attendez plus la Google I/O, pas même en ligne. L'évènement a été totalement annulé par Google en raison du coronavirus et des conseils de confinements.

Le monde entier est invité à rester chez lui et Google ne fait pas exception à la règle. Le coronavirus a atteint les côtes californiennes et des mesures de confinement commencent à être prises comme en France. Touchée par ces mesures, la Silicon Valley est contrainte de s’adapter.

Au travers de tweets sur le compte Google Developers, la marque de Mountain View a annoncé que la Google I/O n’aurait pas lieu cette année. On savait déjà que le congrès ne serait pas tenu physiquement, mais une retransmission en direct était prévue. Celle-ci a tout bonnement été annulée afin d’assurer la bonne santé des développeurs et développeuses, des employé· e· s de Google et de la population locale.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020