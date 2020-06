Google Pixel : les expéditions dépassent OnePlus en 2019… mais surtout grâce au Pixel 3a

Selon les chiffres les plus récents du cabinet IDC, les expéditions d'appareils Google Pixel ont atteint en 2019 leur plus haut niveau historique. Une performances que Google doit surtout aux très bonnes prestations de son Pixel 3a sur le marché, continuellement populaire sur le milieu de gamme.

7,2 millions. C’est le nombre de Google Pixel expédiés sur l’année 2019, la « meilleure performance jamais réalisée » par la gamme de smartphones de Google, avec une croissance de 52% par rapport à 2018 estime le cabinet d’analyse IDC, tandis que 9to5Google attribue l’essentiel de ce succès aux ventes de Pixel 3a. Et pour cause, lancés en octobre dernier, les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne se sont écoulés qu’à hauteur de 2 millions d’unités, comme l’avait admis la firme dans un communiqué partagé le mois dernier. Une annonce qui concernait par ailleurs les premiers mois de l’année 2020.

Pour atteindre ce chiffre de 7,2 millions d’unités distribuées, Google a donc capitalisé sur le succès de son Pixel 3a. Lors de son dernier bilan financier, le géant de Mountain View avait à ce propos indiqué que son smartphone milieu de gamme « se vendait bien », sans se montrer beaucoup plus précis. On apprenait toutefois l’été dernier que le lancement du Pixel 3a en mai 2019 avait permis de doubler les ventes de smartphones Pixel en un trimestre. Une dynamique que Google espère reproduire dans les prochains mois avec son Pixel 4a, reporté à plusieurs reprises, notamment en raison des conditions sanitaires.

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN

— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020