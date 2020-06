Google Chrome sur Android : définir un mot en un seul clic pourrait bientôt être possible

Google Chrome pourrait prochainement déployer sur sa version mobile une nouvelle fonctionnalité qui permet d’obtenir des informations sur un mot ou une expression en cliquant simplement dessus.

Lorsque vous vous trouvez face à un mot ou une personne que vous ne connaissez pas, le réflexe le plus simple est souvent d’ouvrir un autre onglet sous Chrome pour copier-coller le tout et rechercher une explication. Sur smartphone, cela s’avère cependant moins pratique que sur la version web. Eh bien, Android va vous simplifier la tâche.

Des informations à portée d’appui sur l’écran

Selon le site Android Police, une nouvelle fonctionnalité serait en cours de déploiement, ou tout du moins en test pour quelques bienheureux. Elle permettrait de cliquer sur des mots ou expressions d’un texte et d’en obtenir facilement des informations complémentaires (définition, explication, biographie, données…). Une fenêtre apparaîtrait en bas de l’écran avec les résultats de la recherche, sous forme d’icône selon la catégorie et de texte. Vous pouvez alors faire coulisser l’onglet pour le faire remonter et accéder à son contenu.

La recherche par nom sur Chrome // Source : Android Police Recherche améliorée sur Chrome sous Android // Source : Android Police Source : Android Police Recherche améliorée sur Chrome sous Android // Source : Android Police

Cette fonction est prévue pour des mots courants, mais aussi des aliments, des noms propres, des éléments chimiques et de nombreuses autres choses. En cas de définition issue du dictionnaire, vous aurez même la prononciation.

Une version test ou à déploiement encore limité

Chrome est capable de détecter si vous cliquez sur un seul mot ou une expression entière. Il pourra également expliciter tous les termes. Cela n’exclut pas la fonction initiale « Recherche ». Un appui long et vous y accéderez à nouveau, avec une autre page s’ouvrant aussi dans un onglet en bas d’écran.

Les équipes d’Android Police n’ont pas réussi à savoir si la fonction n’apparaissait que dans la dernière version de Chrome (v83.0.4103.106) ou bien de manière aléatoire chez les utilisateurs.