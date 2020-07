Vous avez un problème de Wi-Fi avec votre thermostat Nest ? Google va vous l’échanger

Depuis plusieurs mois, les thermostats connectés Nest connaissent des problèmes de connexion Wi-Fi nommés « erreur w5 ». Un souci que Google a admis et pour lequel il propose éventuellement un échange de produit.

Ajuster sa température lorsque l’on est chez soi, depuis son smartphone ou à la voix, fait partie des petits plaisirs du monde moderne. Tout comme la possibilité de tout piloter à distance pour avoir un bon nid douillet en rentrant chez soi le soir. Nest, avec son thermostat connecté, a été l’un des pionniers de la maison connectée en ce domaine et cela a fait la renommée de la firme rachetée par Google.

Sauf que, depuis quelques mois, le célèbre et discret thermostat connaît quelques erreurs de connexion qui gênent considérablement les utilisateurs. Un message « erreur w5 » a fait son apparition sur les écrans, empêchant l’appareil de se connecter au Wi-Fi, relève Android Police. Cela prive les utilisateurs de contrôle à distance, car le Nest n’est plus raccordé à internet. De nombreuses personnes ont expliqué sur les forums que les méthodes habituelles de dépannage de la connexion n’avaient aucun effet. Une mise à jour du logiciel interne pourrait être en cause et avoir grillé la puce concernée.

Des problèmes plus nombreux depuis trois mois

Alerté du problème par le site spécialisé, Google a indiqué avoir connaissance du problème et qu’un petit nombre de clients seulement avait été touché. Android Police a cependant noté que les premiers problèmes de la sorte sont apparus sur les forums dès la fin 2019 et les messages ont fortement augmenté ces trois derniers mois. Google a expliqué au site que cela n’affectait pas la capacité du thermostat à contrôler le système de chauffage de la maison ou la climatisation. Cela ne touche que le contrôle à distance du thermostat.

Une page consacrée à l’erreur w5 a été créée sur le support de l’entreprise. Google a également mis en place un dispositif pour remplacer les appareils défectueux si le dépannage n’est pas possible. Il faut contacter le service client pour faire enregistrer la panne et demander un appareil de remplacement.