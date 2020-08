Google dépoussière les réglages d’Android Auto pour le rendre plus facile à utiliser

Repérée par un utilisateur de Reddit, une nouvelle version des paramètres dédiés à Android Auto est en cours de déploiement. Grâce à quelques changement d'interface, elle devrait faciliter la connexion aux véhicules compatibles.

Proposer une interface plus lisible pour faciliter la connexion aux véhicules compatibles, c’est l’approche de Google avec une nouvelle version des réglages d’Android Auto, actuellement en cours de déploiement. En léger retard sur Apple CarPlay en termes d’ergonomie, Google cherche à peaufiner l’expérience de sa plateforme d’infodivertissement.

Reste qu’en attendant des changements plus ambitieux, ces nouveautés, découvertes par un utilisateur de Reddit, devraient simplifier la vie aux utilisateurs, notamment lors de la première connexion à un véhicule. Comme le précise XDA Developers, ces changements d’interface arrivent avec Android Auto version 5.5.602944 et les services Google Play dans leur version 20.30.19.

Un bouton de connexion plus visible et de nouvelles pages… plus didactiques

Comme il est possible de le voir sur les visuels partagés par le site spécialisé, le bouton « Se connecter à une voiture » a été entièrement repensé au sein des paramètres d’Android Auto. Jusqu’à présent, il fallait se contenter d’une simple commande avec une vague description, difficile à repérer au premier coup d’oeil parmi les autres réglages. Désormais, Google mise sur un bouton rouge bien visible et placé à part. Cliquer sur ce dernier a aussi pour effet d’afficher une nouvelle page qui dévoile à l’utilisateur des consignes plus précises, avec schéma à l’appui. À partir de là, il est aussi possible d’accéder à la connexion sans-fil pour Android Auto.

Source : XDA Developers

Cliquer sur « Se connecter à Android Auto sans fil » aura pour effet, là aussi, de lancer une page dédiée, avec des instructions détaillées pour se connecter en utilisant notamment la commande vocale. La connexion en Bluetooth est aussi de la partie, cette fois sous la forme d’une petite fenêtre pop-up qui s’affiche en bas de l’écran, avec un bouton « Appairer une voiture », en rouge lui aussi. Notez que ces quelques nouveautés devraient arriver très prochainement sur votre appareil, si ce n’est pas déjà fait.

