Google Drive for desktop arrive pour remplacer Backup and Sync, qui remplaçait Google Drive

Google a annoncé le lancement d'une nouvelle application pour Google Drive sur PC. Elle doit unifier toutes les expériences proposées par Google et remplacer Drive File Streame et Backup and Sync.

On s’en souvient peu aujourd’hui, mais Google a mis du temps à se lancer sur le marché du stockage en ligne avec Google Drive. Les concurrents comme Dropbox et, à l’époque, Microsoft Skydrive, étaient déjà populaires quand Google a eu l’idée d’étendre sa suite Google Docs à du stockage et de créer Google Drive. De ce retard, la firme a eu par la suite bien du mal à se fixer sur sa solution de synchronisation pour les PC.

Après avoir proposé des logiciels de synchronisation de musiques, de photos, et de fichiers avec trois applications séparées, Google a voulu réunir les deux derniers dans une application nommée Google Backup and Sync, qui n’était pas des plus pratiques à utiliser.

Après avoir remplacé Google Drive par Google Backup and Sync, Google annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle application Google Drive, qui va remplacer Google Backup and Sync.

Une application totalement unifiée

Le but est cette fois d’unifier deux expériences : celle du grand public avec Backup and Sync, et celle des entreprises avec Google Drive File Stream. À l’ère du télétravail, de nombreuses personnes peuvent avoir les deux solutions installées en parallèle sur leur machine, ce qui rend le travail du support informatique de l’entreprise d’autant plus difficile. C’est pourquoi Google souhaite maintenant réunir les deux solutions, d’ici la fin de l’année.

Pour ne rien brusquer, Google va procéder par étape. Dès aujourd’hui, l’application Google Drive File Stream, celle des entreprises, est renommée en « Google Drive for desktop ». Les équipes de la firme vont ensuite mettre à jour ce client progressivement pour lui donner toutes les fonctions de Backup and Sync. Une fois cela fait, les clients de ce dernier seront migrés vers le nouveau logiciel.

Google a publié une liste complète des fonctionnalités permettant de comparer ses deux solutions actuelles avec la nouvelle. On peut y lire qu’il ne sera pas possible de choisir les dossiers de son Google Drive à synchroniser. En revanche, le grand public aura désormais accès à la solution de streaming permettant de ne stocker que les métadonnées des fichiers sur le stockage du PC, en attendant le téléchargement du fichier complet à la demande. Il ne sera également plus possible d’ignorer certaines extensions de fichier lors de la synchronisation.

Si vous êtes administrateur de Google Workspace, Google propose un formulaire pour s’inscrire à une version bêta de la nouvelle application.