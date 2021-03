Project Wolverine : Alphabet (Google) veut vous donner une super ouïe

Alphabet X, la branche des projets fous de la maison-mère de Google, travaille sur une nouvelle technologie : un appareil capable d'isoler le son d'une source à longue portée.

Autrefois connu sous le nom Google X, Alphabet X est le nom de filiale du géant américain qui s’occupe des projets les plus ambitieux possibles. C’est eux qui ont réfléchi à l’élaboration de lentilles de contact à énergie solaire, ou de drones de livraisons à domicile, ou encore les fameux ballons Loon qui devaient permettre d’apporter Internet dans les zones moins peuplées du monde.

Une nouvelle fuite montre que l’équipe travaille sur un tout nouveau projet : un système d’audition capable d’isoler le son d’une source ou d’une personne spécifique.

Project Wolverine, comme le personnage des X-Men

C’est le site Business Insider qui révèle les travaux sur ce nouveau projet intitulé Project Wolverine, en référence au super héros des comics X-Men dont l’un des pouvoirs de mutant est d’avoir des sens ultra développés, notamment l’odorat et l’ouïe. Les quatre anciens employés sur le projet que le site a interrogé ont confirmé cette référence.

Le projet aurait début en 2018, et aurait donc comme objectif de créer un appareil que l’on porterait aux oreilles, et qui serait capable grâce à ses capteurs, et de l’intelligence artificielle, d’isoler le son d’une source précise. L’article mentionne ainsi la possibilité d’écouter précisément un interlocuteur dans un groupe où les voix se superposeraient. L’équipe réfléchit aussi à d’autres applications pour cette technologie, mais les sources n’ont pas pu préciser lesquels.

Wolverine en serait encore à ses débuts, comme la plupart des projets d’Alphabet X, mais aurait gagné les faveurs de Sergey Brin, l’un des cofondateurs de Google. Si les premières versions de l’appareil recouvraient complètement l’oreille, et en dépassaient même les extrémités, les équipes auraient depuis réussi à miniaturiser le tout.

Le développement du projet suit pour le moment son cours et Alphabet X réfléchit à la manière dont Wolverine pourrait devenir une activité du groupe, et donc à un modèle économique. Business Insider révèle que l’échec de Google Glass, un autre projet de réalité augmentée, pèse encore lourd sur les épaules d’Alphabet X. Impossible donc en l’état d’imaginer un calendrier de sortie pour un tel projet.