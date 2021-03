Google Pixel 5a : sur la piste d’une sortie en juin, peu après de nouveaux écouteurs

Le Google Pixel 5a verrait le jour à la mi-juin selon le vidéaste Jon Prosser. Le smartphone serait précédé de quelques semaines par de nouveaux écouteurs Pixel Buds.

Le Google Pixel 5a sortira-t-il en juin 2021 ? Le vidéaste — et leaker à ses heures perdues — Jon Prosser laisse entendre que oui. Plus précisément, l’appareil verrait le jour le 11 juin prochain.

Google stuff:

New Pixel Buds coming mid-April.

New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021