Les Chromebook vont enfin avoir un lecteur vidéo qui ressemble à quelque chose

C’est un lecteur vidéo tout beau, tout neuf que les Chromebook vont bientôt pouvoir arborer. Google est à l’œuvre et compte proposer sous peu une interface moderne, épurée et complète à un lecteur qui n’avait pas vraiment évolué depuis des années.

Plus de fonctions, des contrôles flottants et une dégaine assez proche du QuickTime Player proposé par Apple sur les Mac : le nouveau lecteur vidéo de ChromeOS veut proposer une expérience plus sobre et moderne aux utilisateurs de ChromeBook. Et ce n’est pas un mal ! Le lecteur actuel se démarquait surtout par son aspect rudimentaire et se basait toujours sur le plug-in vidéo HTML5, pour le moins vieillissant. Un coup de jeune est le bienvenu.

Comme l’indique Android Police, le nouveau lecteur vidéo reste encore en cours de développement, mais il vient d’être ajouté au canal Canary de ChromeOS (version 91.0.4463.0, via le signet Media App Video), laissant préfigurer d’un déploiement prochain, probablement d’ici quelques semaines. Au-delà d’un remaniement esthétique promis, il apporte aussi quelques fonctionnalités pratiques, popularisées ces dernières années par les différents services de vidéo en streaming.

Un nouveau lecteur vidéo plutôt bien pensé pour les Chromebook

Parmi ces nouveautés, l’ajout de boutons permettant une avance ou un retour rapide par tranches de 10 secondes. Le menu flottant du nouveau lecteur arbore pour le reste les commandes habituelles (lecture/pause, contrôle du volume, plein écran et barre de défilement). En mode fenêtré, on note aussi la possibilité d’accéder aux informations sur le fichier lu, mais aussi l’ajout d’une fonction de partage et de suppression du fichier. En plein écran, deux flèches permettent de passer rapidement d’un fichier vidéo à l’autre. Une fonction que propose par exemple Microsoft sur le lecteur par défaut de Windows 10. Il est aussi possible de passer le lecteur en mode PiP (image dans l’image) et de diffuser une vidéo en boucle.

À gauche, le nouveau lecteur en mode fenêtré, à droite, l’ancien lecteur//source : Android Police

Testé en avance par Android Police, ce nouveau lecteur apparaît déjà finalisé en grande partie, malgré la présence de quelques bugs qui mériteront d’être corrigés avant déploiement. Certaines fonctionnalités semblent par ailleurs être toujours en cours de développement, comme la possibilité de charger des sous-titres au format *.vtt.