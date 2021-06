Google teste des sons et une nouvelle interface pour son assistant

Google réfléchirait actuellement à une nouvelle interface pour son assistant afin de la rendre plus discrète, mais aussi plus efficace dans votre accompagnement. Et Google Assistant pourrait également retravailler ses sons pour qu'ils soient moins agressifs.

Ces derniers mois, on a appris que Google travaillait à rendre son assistant moins bête, plus naturel dans ses interactions, et que son arrivée sur Windows, macOS et Linux était envisagée. Selon le site 9to5Google, la firme de Mountain View s’attellerait également à remodeler des éléments d’usage comme le son d’activation du micro ou encore le menu déroulant de l’assistant.

Le site s’appuie sur des ajouts dans le code APK de l’application. Google teste des éléments, mais à l’instar des dépôts de demande de brevets et des bêta, certaines fonctionnalités pourraient ne pas figurer dans la version finale.

L’assistant lirait votre écran

Fin 2020, Google avait intégré la barre de l’assistant Google s’ouvrant depuis le bas de l’écran à tous les appareils Android. Désormais, la firme semble vouloir accroître sa présence et ses fonctions. Sur des captures d’écrans de 9to5Google, on remarque que l’assistant conserve une partie de sa barre visible pour le contexte. On remarque aussi l’apparition d’une icône représentant un clavier en haut à gauche du menu.

Autre nouveauté : l’assistant proposerait deux catégories de résultats. La première vous ferait des propositions en fonction des éléments présents à l’écran. Par exemple, si vous êtes en train de rechercher un hôtel à Barcelone et que vous demandez à l’assistant la plus belle terrasse, l’assistant vous proposera probablement une recherche en lien avec la plus belle terrasse de Barcelone. La deuxième catégorie, intitulée « recommandé », ressemble davantage à des conseils ou des services que Google souhaite vous faire essayer.

L’avantage de ce découpage, c’est qu’en une pression du doigt, on pourrait fermer l’une des deux catégories, ce qui permet de gagner énormément en ergonomie.

De nouveaux sons

Si vous faites partie des personnes qui ne supportent pas les bruits de l’assistant actuel, Google serait en train de travailler sur de nouveaux sons. Celui de l’ouverture du micro par exemple serait beaucoup moins agressif, plus rond et donc plus discret. De même pour le son qui indique que l’assistant « réfléchit ». Il s’éloignerait des aigus pour le plus grand plaisir des oreilles fragiles.

Rappelons à nouveau que ces fonctionnalités ne sont que des tests et que Google pourrait donc faire machine arrière dans les mois à venir.