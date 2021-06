Fête de la musique : deux expériences Google faciles pour faire de vous des musiciens

A l'occasion de la fête de la musique ce lundi 21 juin, Google Arts & Culture dévoile deux expériences pour vous faire vivre la journée au rythme de l'art musical, que vous soyez mélomane ou juste curieux. Et partez aussi découvrir la Rue de la Musique, une exposition sur les labels indépendants parisiens.

En ce 21 juin, c’est le passage à l’été, mais aussi la fête de la musique. Pour marquer l’événement, Google Arts & Culture, le site web et l’application maison dédiés aux expériences en tous genres, met en avant deux créations pour accompagner la journée en musique et vous laisser exprimer votre créativité.

Dessin et musique

Si vous aimez les expériences interactives, Paint with Music mêle peinture et musique. Avec l’appui du machine learning, vos coups de pinceau vont se transformer en notes de musique. Vous choisissez votre instrument (flûte, saxo, trompette, violon) et vous dessinez. Les notes suivront vos traits.

Choisissez votre ambiance dans Paint With Music // Source : Google Arts & Culture Vous dessinez et c’est mis en musique // Source : Google Arts & Culture Les pinceaux deviennent vos instruments // Source : Google Arts & Culture

Vous choisissez votre ambiance (ciel, eau, rue, papier). À cela, vous pouvez aussi ajouter des bruits d’animaux ou des bruitages divers selon le canevas sélectionné. Et si vous voulez avoir un aperçu dans notre créativité (!), c’est par ici.

Soyez Mozart !

Lancé l’an dernier, Assisted Melody vous permet de vous prendre pour un grand compositeur en tapant quelques notes sur un clavier. L’IA transforme alors votre début de mélodie en composition de Mozart, Bach ou Beethoven, en adaptant votre composition au style de chacun.

Sur la partition virtuelle, vous placez les notes comme bon vous semble. Vous allez ensuite dans les paramètres choisir l’instrument que vous voulez (piano, flûte à bec, xylophone ou synthétiseur), vous pouvez même affiner le tempo. Vous n’avez plus qu’à sélectionner le compositeur que vous souhaitez et à cliquer sur « Harmonize ». Votre chef d’œuvre est prêt !

Assisted Melody selon Beethoven // Source : Google Arts & Culture Assisted Melody permet de vous transformer en compositeur // Source : Google Arts & Culture Choisissez votre instrument sur Assisted Melody et soyez Bach // Source : Google Arts & Culture Assisted Melody selon Mozart // Source : Google Arts & Culture

Là où tout a commencé pour beaucoup…

Pour profiter des deux expériences, rendez-vous sur le site de Google Arts & Culture ou sur l’application mobile. Vous pourrez aussi y découvrir la très belle exposition virtuelle en ligne Rue de la Musique sur l’histoire de mythiques labels indépendants de la butte Montmartre (les rues André Messager, Blémont et Letort), le tout porté par l’association parisienne MILA.

Partez à la découverte de ces labels qui ont donné naissance à la légende de l’Afrobeat Tony Allen, au groupe Matmatah, au label Record Makers du groupe Air ou encore visitez CBE, le studio qui a vu passer les plus grands artistes français.