Google plante ? Une panne est en cours sur Android

De nombreux internautes se plaignent d'une panne de l'application Google sur Android. Les équipes du géant ont déjà reçu de nombreux signalements.

Il suffit de se pencher sur Twitter pour découvrir que de nombreux internautes ont des problèmes avec l’application Google depuis plusieurs heures. L’application du moteur de recherche plante sur Android, un comble pour l’éditeur du système d’exploitation dont la recherche est le premier des services.

Toujours sur Twitter, les équipes de Google répondent aux internautes en leur donnant les conseils classiques : redémarrer le smartphone ou l’application, mais rien n’y fait.

Hi there, we do apologize for any difficulties you may have been facing. Could you share more details about the issue along with the Pixel device you have, so we can assist you better? Let us know, we'll do our best to help. ^Tina

— Made By Google (@madebygoogle) June 22, 2021