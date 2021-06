Bug Google : le Play Store déploie un correctif, mettez à jour votre application

Une mise à jour se déploie sur le Play Store pour corriger le bug qui a frappé l'application Google plus tôt cette semaine sur des smartphones Android.

Plus tôt cette semaine, un bug a frappé l’application Google sur les smartphones Android. Pour nombre d’utilisateurs, l’app ne cessait de s’arrêter et était donc impossible à utiliser. La solution temporaire était de désinstaller les mises à jour et/ou de vider le cache. Heureusement, le Play Store propose un correctif officiel et plus durable.

« Nous avons publié une nouvelle version de l’application Google (dont le numéro de version commence par 12.24) », lit-on dans la note de service publiée par les équipes du géant américain. La mise à jour devrait se faire automatiquement depuis le Play Store, mais vous pouvez l’installer manuellement si vous le souhaitez, ou si vous avez désactivé l’application Google lorsqu’elle était en panne.

Il suffira de vous rendre dans le Play Store et de chercher l’application Google pour ensuite appuyer sur le bouton « Mettre à jour ».

Thank you for your patience, a fix has been rolled out to the Google app on the Play Store which will automatically update. If you'd like to manually update it, please follow these steps: https://t.co/WIBP1XnPxX

— Android (@Android) June 24, 2021