Honda : son premier scooter électrique serait pour (très) bientôt

Honda fait partie des principaux constructeurs de scooters dans le monde, mais s’était jusque-là peu positionné sur le segment des scooters électriques. L’année 2023 devrait y remédier, avec un premier modèle lancé en Inde.

Le marché des scooters électriques foisonne avec intensité. Nombreux sont les nouveaux modèles à débarquer sur le marché. Pourtant, l’un des acteurs phares des scooters thermiques, Honda en l’occurrence, ne s’est pas encore positionné sur le segment – bien qu’il compte un modèle en Chine, mais via sa filiale locale Wuyang-Honda . Un manque qu’il pourrait néanmoins bientôt combler.

L’Activa en guise de base

Selon plusieurs médias – India Times, Gaadiwaadi –, la marque aurait décidé de se lancer dans le grand bain dès 2023, mais sur un marché bien précis pour commencer : l’Inde. Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) travaillerait sur le développement d’un premier modèle qui pourrait ressembler à l’un des produits de son catalogue.

Le fabricant pourrait en effet sortir une itération électrique du Activa, l’un des scooters Honda parmi les plus vendus dans le pays. Aussi, l’entreprise aurait créé un groupe de travail pour collaborer avec Honda Motorcycle Japon, qui aiderait notamment au développement de la plateforme et des principales technologies du deux-roues électrique.

Un lancement plus global ?

Le Honda Activa est un scooter 125 cc : la firme pourrait donc placer ses pions sur les scooters plus puissants avant de faire de l’œil aux équivalents 50 cc. Mais ce qui était surtout étonnant jusque-là, c’est que le leader du marché en 2021 – sur les scooters thermiques – délaisse la motorisation électrique.

Il sera donc intéressant d’observer les premiers pas de Honda dans cette nouvelle cour. Surtout, l’entreprise compte-t-elle se lancer sur d’autres marchés comme l’Europe, et plus particulièrement la France ? Une question à l’heure actuelle en suspens, mais à laquelle on pourrait répondre d’ici les prochains mois.

