Honor Magic V : la marque va lancer son premier smartphone pliable

Honor commence à parler de son premier smartphone pliable, le Honor Magic V.

Depuis un an, Honor est officiellement une entreprise indépendante. Pour autant, la marque a perdu beaucoup de sa superbe depuis les problèmes liés à Huawei et à l’embargo américain sur un certain nombre de technologies. La marque essaie donc de regagner du souffle en lançant à la fois des smartphones accessibles, mais aussi des produits plus ambitieux. C’est le cas du futur Honor Magic V que le fabricant a commencé à teaser sur les réseaux sociaux chinois.

Une silhouette flexible

L’affiche publiée par Honor sur Weibo est assez simple. On y voit la mention Honor Magic V, nom du futur produit et le profil d’un smartphone pliable.

Le nom de l’appareil est sans aucun doute une référence à la capacité du smartphone à se déplier pour devenir une tablette. Honor aurait ainsi choisi le même format que le Galaxy Z Fold, plutôt qu’un smartphone à clapet comme le Galaxy Z Flip.

Ce n’est pas la première fois que la création d’un smartphone pliable est évoquée du côté d’Honor. Au début de l’année, des bruits de couloirs mentionnaient déjà l’élaboration d’un smartphone pliable chez Honor dont le lancement semblait prévu pour le courant de l’année. On sait que le contexte mondial apporte son lot de contraintes sur la conception et la production des appareils.

La bonne nouvelle, c’est ce que ce retard supposé semble avoir permis à Honor d’intégrer le Snapdragon 8 Gen 1, la nouvelle puce de Qualcomm qui s’annonce très performante. La marque avait en effet promis que ses futurs produits Magic seraient équipés du Snapdragon. Si le teasing a commencé, Honor ne devrait pas tarder à en dire davantage sur son Honor Magic V.

