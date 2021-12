Pour fêter son premier anniversaire, Honor lance un nouveau smartphone à prix accessible

Honor a profité de son premier anniversaire en tant qu'entreprise autonome pour dévoiler le Honor X30, un smartphone milieu de gamme lancé à prix accessible.

Alors que Honor fête son premier anniversaire en tant qu’entreprise autonome, distincte de Huawei, le constructeur chinois a dévoilé cette semaine un nouveau smartphone, le Honor X30. Celui-ci vient compléter la gamme déjà amorcée avec les Honor X30i et X30 Max.

Du côté des caractéristiques, le Honor X30 joue clairement la carte du milieu de gamme avec une puce Snapdragon 695 adossée à 6 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il en va de même pour l’écran IPS LCD de 1080 x 2388 pixels avec une diagonale de 6,81 pouces. L’affichage profite tout de même d’un taux de rafraichissement élevé, à 120 Hz. Qui dit écran LCD di lecteur d’empreintes déporté. On n’a donc pas de lecteur d’empreintes digitales dans l’écran, mais intégré à la touche de mise en veille. Néanmoins, si les performances sont assez basiques, le smartphone devrait pouvoir se reposer sur une recharge très rapide. L’accumulateur de 4800 mAh est en effet compatible avec la charge rapide 66 % permettant de passer de 0 à 80 % de batterie en 30 minutes.

Un module classique avec trois appareils photo

Pour la photo, le Honor X30 s’appuie sur un module avec rien de moins que trois appareils photo. On va ainsi retrouver un capteur principal grand-angle de 48 mégapixels, un capteur dédié à la macro de 2 mégapixels et un module de 2 mégapixels utilisé pour évaluer la profondeur, pour le mode portrait. En façade, c’est un capteur de 16 mégapixels, intégré en haut au centre de l’écran, dans un poinçon, qui sera chargé des photos en selfie.

Le Honor X30 sera lancé dans quatre coloris : bleu, doré, noir ou blanc. Il n’est pour l’instant annoncé qu’en Chine à partir de 1499 yuans, soit 207 euros HT. On ignore encore si le smartphone sera lancé également en Europe, et notamment en France.

