Snapdragon 8 Gen 1 : il explose les compteurs sur les benchmarks… sauf face à l’iPhone 13 Pro Max

Lors du Snapdragon Tech Summit, nous avons eu l'occasion de lancer quelques tests de performances sur un smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 1. Petit aperçu de la bête qui équipera les smartphones premium de 2022.

Une semaine est passée depuis l’annonce du nouveau SoC premium de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Lors du Snapdragon Tech Summit organisé à Hawaï, nous avons pu participer à une séance de benchmark avec la nouvelle puce. Celle-ci était installée sur la configuration suivante :

Écran : FHD+ 144 Hz OLED ;

Stockage : 512 Go UFS 3.1 ;

RAM : 8 Go LPDDR5 Samsung.

Le million dépassé sur Antutu

Afin de pouvoir vérifier si cette puce constitue vraiment une amélioration significative ou non, nous avons surtout éprouvé la nouvelle puce sur des benchmarks que nous utilisons dans nos tests. Le but étant de la comparer comme il se doit avec les smartphones que nous avons testés en 2021. Précisons que lors de ces tests, le smartphone était configuré en mode performances, lui donnant un léger avantage sur les valeurs que nous avons mesuré dans nos tests.

Snapdragon 8 Gen 1 iPhone 13 Pro Max Xiaomi Mi 11 Ultra (S888) OnePlus 9 Pro (S888) Oppo Find X3 Pro (S888) Antutu 9 1027345 827936 783599 713467 717221 Antutu 9 (CPU) 231353 220085 204256 188683 193952 Antutu 9 (GPU) 449356 316058 297466 305705 314386 Antutu 9 (MEM) 173697 158002 130600 117156 116689 Antutu 9 (UX) 173697 133791 151277 102023 92167 GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 49 /71 FPS 60 / 131 FPS 25 / 30 FPS 42 / 31 FPS 34 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 78/89 FPS 57 / 94 FPS 32 / 67 FPS 57 / 71 FPS 28 / 32 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 144/222 FPS 60 / 200 FPS 88 / 159 FPS 60 / 169 FPS 36 / 71 FPS

Premier constat : ça y est, le million sur Antutu 9 est dépassé. Sur ce benchmark, le Snapdragon 8 Gen 1 dépasse absolument tous ses concurrents, y compris l’iPhone 13 Pro Max. S’il n’y avait pas ce dernier, on pourrait dire fin du match, car le nouveau SoC de Qualcomm fait presque deux fois mieux que les meilleurs smartphones sous Snapdragon 888. Mais l’iPhone 13 Pro Max fait de la résistance et le dépasse même sur Aztec et Car Chase en offscreen dans GFXBench plus axé sur les performances graphiques. Malheureusement, nous n’avons pas pu passer nos benchmarks favoris sur un téléphone doté d’un Snapdragon 888+.

En plus de ces résultats, nous avons pu le tester sur Geekbench. En monocœur, il obtient 1225 et 3767 en multicœur. En comparaison, l’Oppo Find X3 Pro obtient 796 et 3018. Sur PC Mark 3.0, il affiche 17329. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy 21 Ultra affiche 13824.

Nos benchmarks ont été réalisés dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

