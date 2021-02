Honor devrait lancer un smartphone à écran pliable dans les prochains mois

Désormais indépendant de Huawei, Honor annoncerait son premier smartphone à écran pliable dans les prochains mois, sous la gamme Honor Magic.

Sur le marché des smartphones à écran pliables, on connaît le Mate X de Huawei, les Galaxy Z Flip et Z Fold de Samsung, le Razr de Motorola ou le Flexpai de Royole. Désormais, c’est un autre constructeur qui pourrait apporter sa pierre à l’édifice : Honor.

Alors que le constructeur, devenu indépendant de Huawei depuis le mois de mai dernier, a déjà lancé un premier smartphone haut de gamme pour 2021, le Honor View 40, il travaillerait désormais sur un smartphone à écran pliable. Sur le réseau social Weibo, le compte Changan Digital King rapporte en effet que « les téléphones de la gamme Magic de Honor seront les premiers smartphones à écran pliable lancés cette année ».

Historiquement, la gamme Honor Magic est celle du constructeur qui lui permet de dévoiler des smartphones particulièrement innovants. Le premier modèle, lancé en 2016, proposait une interface logicielle dopée à l’intelligence artificielle et un écran QHD basé sur une technologie Amoled. Le second, commercialisé fin 2018, était quant à lui l’un des premiers smartphones à écran coulissant, au même titre que le Xiaomi Mi Mix 3 ou le Lenovo Z5 Pro. On n’avait cependant plus eu de nouvelle de la gamme depuis la sortie du Honor Magic 2 en Chine, le smartphone n’ayant jamais été lancé en France.

Un smartphone pliable initialement attendu pour 2020

Début 2019, George Zhao, le président d’Honor, s’était pourtant montré réticent à lancer des smartphones dotés d’un écran pliable. Il expliquait que le format proposé à l’époque était trop encombrant : « Ça pourrait être un téléphone qui se plie en deux et se transforme en carré… de mon point de vue, la technologie a besoin d’apporter un service amélioré. C’est le plus important ».

Nous avions interrogé le dirigeant de la marque qui affirmait toutefois que l’on pouvait attendre un smartphone pliable Honor « d’ici 2020 ». Depuis, les complications de l’affaire Huawei sont passées par là et Honor a dû restreindre considérablement le nombre de smartphones commercialisés.

Finalement, maintenant que Honor a pris son indépendance de Huawei, l’heure pourrait bien être arrivée pour que le constructeur lance sa propre vision du smartphone à écran pliable. Un smartphone qui pourrait reprendre le format du Galaxy Z Flip ou du Motorola Razr pour éviter un trop gros encombrement. L’annonce pourrait être faite dans les prochains mois.