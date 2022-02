Ces nouveaux écouteurs sans fil sont capables de prendre votre température

Honor vient d'annoncer ses Earbuds 3 Pro, des écouteurs dotés de deux transducteurs pour les médiums et les aigus, mais également d'une mesure de la température corporelle.

Ce lundi, à l’occasion de la présentation de son nouveau smartphone Honor Magic 4 à Barcelone, au cours du Mobile World Congress, le constructeur chinois a également levé le voile sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Honor Earbuds 3 Pro.

Comme leur nom l’indique, ces écouteurs sans fil viennent succéder aux Honor Magic Earbuds et aux Honor Earbuds 2 Lite. Nouvelle génération et donc nouveau changement de nomenclature chez Honor, même si la philosophie reste la même. Les écouteurs semblent en effet s’inspirer à nouveau de précédents écouteurs de l’ancienne maison-mère de Honor, Huawei, en l’occurrence des Huawei FreeBuds Pro.

Contrairement aux Honor Earbuds 2 Lite, identiques en tous points au Huawei FreeBuds 4i, les nouveaux Honor Earbuds 3 Pro proposent cependant quelques différences avec leurs cousins. Les nouveaux écouteurs true wireless de Honor sont ainsi des écouteurs intra-auriculaires avec de fines tiges arrondies et plutôt courtes. Ils sont par ailleurs certifiés IP54 et résistent donc aux éclaboussures et à la poussière.

Du côté de la batterie, Honor annonce que chaque écouteur embarque un accumulateur de 42 mAh tandis que le boîtier profite d’une batterie de 410 mAh. De quoi permettre, selon la firme chinoise, jusqu’à 6 heures d’écoute. Une durée qui peut monter jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier de charge. Les écouteurs sont par ailleurs disponibles en deux coloris, noir ou gris.

Des écouteurs dotés de doubles transducteurs

Mais le plus intéressant avec les Honor Earbuds 3 Pro réside dans leurs caractéristiques sonores. Ils embarquent en effet chacun deux transducteurs. Un premier, de 11 mm de diamètre, va se charger de diffuser les médiums et les graves tandis qu’un tweeter piézoélectrique en céramique se chargera quant à lui des aigus. Les écouteurs sont par ailleurs dotés d’une fonctionné de réduction de bruit active adaptative et sont compatibles Bluetooth 5.2.

Petite originalité des Earbuds 3 Pro, ils embarquent également une mesure de la température corporelle et pourront donc servir à enregistrer votre température en temps réel.

Les Honor Earbuds 3 Pro seront proposés au prix de 199 euros. On ne connaît pas encore leur date de disponibilité des Honor Earbuds 3 Pro à ce stade.

