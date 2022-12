Avec 250 € offerts, ce pack Honor 70 + Honor Earbuds 3 Pro est irrésistible

Pour faire face à une concurrence rude sur le milieu de gamme, Honor dote des caractéristiques premium à son Honor 70. Pour Noël, le constructeur met le smartphone en promotion, avec les Honor Earbuds 3 Pro et une coque, dont la valeur chute de 699 euros à seulement 449 euros.

Sur le marche des smartphones, Honor mène plusieurs luttes, allant du l’entre au haut de gamme. Sur le milieu de gamme, c’est avec le Honor 70 que le fabricant chinois se positionne. Visuellement, le smartphone a tout d’un flagship, de même pour sa fiche technique. À l’occasion des fêtes des fins d’année, la marque propose une offre canon pour ce téléphone, puisqu’il est 50 euros moins cher, et avec des écouteurs sans fil à réduction de bruit offerts.

Le Honor 70 en quelques mots

Dalle OLED avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz

Une excellente autonomie et de la recharge rapide efficace

Des capteurs photo de bonne facture

Au lieu de 699 euros le tout, le Honor 70 version 128 Go (d’une valeur de 499 euros) + les Earbuds 3 Pro (d’une valeur de 199 euros) sont maintenant disponibles en promotion à seulement 449 euros sur le site de Honor. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo ARXMASH70 avant de procéder au paiement de votre commande. Une coque de protection est également offerte.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 70. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor 70 au meilleur prix ?

Une configuration solide

En 2022, le standard des flagships est une dalle OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. C’est le cas du Honor 70 avec son écran de 6,67 pouces, qui propose en plus une luminosité de très bonne qualité. La définition est de 2 400 x 1 080 pixels pour une densité de 395 ppp. Des efforts ont été déployés au niveau de la finition pour parfaire un design qui respire le haut de gamme.

Le Honor 70 est animé par la puce Snapdragon 778G+, 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, le smartphone arrive à faire fonctionner sans ralentissement toutes vos applications et faire tourner correctement des jeux 3D. De plus, c’est un téléphone qui se tient bien dans la main avec ses 73,3 x 161,4 x 7,91 mm pour 178 grammes.

Des arguments qui font plaisir

Lors de la présentation officielle du Honor 70, la marque chinoise a mis en avant les qualités photo de ce modèle ainsi que sa recharge rapide pour le moins efficace. À l’arrière, on a trois modules photo, de 54 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx, qui délivrent des images nettes dans des conditions normales. Pour les selfies, ce sera un capteur frontal de 32 mégapixels. Pour la partie vidéo, il y a de la stabilisation numérique ainsi que l’enregistrement 4K.

Enfin, on peut dire que le Honor est endurant avec sa batterie de 4 800 mAh. En usage mixte, vous n’aurez pas à le recharger la nuit. Il tient admirablement bien 36 heures en utilisation normale. Et grâce à la HONOR SuperCharge de 66 W, vous récupèrerez 60% de votre batterie en seulement 20 minutes, puis rajoutez 25 minutes supplémentaires pour le recharger complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Honor 70.

Les écouteurs haut de gamme de Honor

Sur le segment des écouteurs sans fil haut de gamme, Honor dispose des Earburds 3 Pro. Si quelques points sont encore à améliorer sur ces true wireless, il faut leur reconnaitre un confort à l’usage et des mediums performants. La recharge sans fil est aussi très efficace et sa compatibilité Bluetooth multipoint joue également en sa faveur.

Découvrez le top des smartphones milieu de gamme

Afin de savoir quel smartphone milieu de gamme correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.