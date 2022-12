FrandroidOffreMoi un Honor 70 et des Earbuds 3 Pro

Avec notre calendrier de l'Avent et le concours #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux, vous pouvez tenter de remporter un smartphone et des écouteurs Honor.

Le calendrier de l’Avent continue. Pour ce 14e jour, le concours #FrandroidOffreMoi met deux cadeaux sous le sapin : un Honor 70 et des écouteurs Earbuds 3 Pro de la même marque.

Jour 14 : un smartphone et des écouteurs Honor

Le Honor 70 est un smartphone lancé à moins de 500 euros. Lors de notre test, nous saluions ses excellentes finitions, sa luminosité au top sur l’écran 120 Hz, sa bonne polyvalence photographique ou encore son autonomie solide.

De leur côté, les Honor Earbuds 3 Pro sont des écouteurs sans fil intéressants pour leur confort d’utilisation, le bon rendu sur les médiums, le Bluetooth multipoint ou encore le boîtier qui se recharge sans fil.

Comment gagner ce Honor 70 et ces Honor Earbuds 3 Pro

Sur Twitter

Sur Twitter, vous pouvez essayer de remporter ce lot en respectant trois consignes. Tweetez avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et les noms des produits « Honor 70 et Earbuds 3 Pro ». Retweetez et likez notre publication. Suivez les comptes de Frandroid et d’Honor France.

#CONCOURS JOUR 14 🎄

Gagnez un Honor 70 et des Earbuds 3 Pro✨ Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + Honor 70 et Earbuds 3 Pro

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @Honor_FR pic.twitter.com/nsx8jcKFBA — Frandroid (@Frandroid) December 14, 2022

Sur Instagram

Sur Instagram, il faut taguer deux personnes qui devraient changer de smartphone selon vous, partagez le concours sur votre story et ne pas oublier de vous abonner aux comptes officiels de Frandroid et d’Honor FR.

Facebook

Sur Facebook, pour tenter de remporter le smartphone et les écouteurs, vous devez nous dire quelle musique vous aimeriez écouter avec les Earbuds 3 Pro.

Le tirage au sort a lieu le 26 décembre 2022. Bon courage !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.