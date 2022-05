Earbuds 3 Pro : les écouteurs de Honor perdent une fonction pour leur arrivée en France

Honor vient d'annoncer l'arrivée en France de ses écouteurs Earbuds 3 Pro. Les écouteurs ne profiteront cependant pas de la mesure de la température, faute d'autorisations nécessaires.

Ces dernières années, Honor a su se démarquer dans le segment des écouteurs sans fil. Il faut dire que le constructeur chinois, anciennement filiale de Huawei, proposait des écouteurs aux bonnes qualités audio avec une réduction de bruit convaincante, le tout à un prix particulièrement attractif de moins de 100 euros. Désormais émancipée de son ancienne maison-mère, la marque continue pourtant de proposer des écouteurs dans le même esprit.

Ce mardi, Honor a en effet présenté une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Honor Earbuds 3 Pro. Déjà présentés en février dernier lors du Mobile World Congress de Barcelone, ces écouteurs n’étaient jusqu’à présent pas disponibles sur le marché français. C’est désormais le cas.

On retrouve, sur ces Earbuds 3 Pro, les principales fonctions attendues pour ce type d’écouteurs sans fil, comme la réduction active du bruit — jusqu’à 46 dB grâce aux trois micros de chaque écouteur — la certification IP54 ou une batterie de 42 mAh dans chaque écouteur assurant jusqu’à six heures d’écoute — 24 avec la batterie de 410 mAh intégrée au boîtier de charge. Néanmoins, les nouveaux Honor Earbuds 3 Pro vont plus loin et proposent certaines fonctionnalités bien plus rares sur des écouteurs sans fil.

Des écouteurs sans mesure de la température

C’est le cas notamment de la charge sans fil du boîtier grâce à l’adoption du protocole de charge par induction Qi en plus de la connectique USB-C. Pour la connexion Bluetooth, si les écouteurs se contentent du Bluetooth 5.2 avec le support des codecs AAC et SBC, ils sont cependant compatibles avec une connexion à deux appareils. De quoi permettre donc de profiter du Bluetooth multipoint en utilisant en même temps les écouteurs connectés à son smartphone et à un ordinateur portable. Honor annonce également un système de double haut-parleur pour ses écouteurs. Bien que la firme ne communique que sur un transducteur de 11 mm de diamètre, ce système a généralement pour intérêt de profiter de davantage de détails à la fois dans les graves, les médiums et les aigus.

Cependant, on pourra regretter l’absence de la principale originalité de ses Honor Earbuds 3 Pro lors de leur annonce en février dernier. Si les écouteurs sont matériellement capables de mesurer la température, cette fonctionnalité n’a pas été activée en France, faute d’autorisations nécessaires. Honor n’exclut pas de prochaines mises à jour, mais pour l’heure, mieux vaut donc ne pas trop compter dessus.

Malgré cette absence, les Honor Earbuds 3 Pro seront tout de même lancés en France au prix annoncé en février dernier. ils seront donc disponibles en blanc au tarif de 199 euros dès le 30 mai.

