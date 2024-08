Ces écouteurs ANC premium de chez Honor sont nettement plus intéressants à -70 %

S’il était difficile de recommander les Honor Earbuds 3 Pro à leur sortie, avec 70 % de réduction, il devient plus envisageable d’opter pour ces écouteurs avec réduction de bruit.

Les Honor Earbuds 3 Pro dans leur boîtier de charge // Source : Frandroid

Les Honor EarBuds 3 Pro sont des écouteurs haut de gamme qui ont de belles qualités, mais qui peinent à se démarquer de la concurrence, notamment pour leur prix élevé à leur lancement. Dans la conclusion de notre test, nous les recommandons plutôt aux alentours de 99 euros, et grâce à cette offre, c’est encore mieux puisqu’ils coûtent moins de 60 euros.

Les points forts des Honor EarBuds 3 Pro

Des écouteurs confortables

Le rendu des médiums

Le Bluetooth multipoint et la charge sans fil du boîtier

Sorties aux prix de 199 euros, les Honor EarBuds 3 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 59,90 sur le site de la marque avec le code promo AOLCD.

Un format classique, mais confortable

Les Honor EarBuds 3 Pro sont des écouteurs à tiges et à embouts intra-auriculaires, un design bien connu et popularisé par les AirPods. Les embouts optent pour un design plus ovale et moins rond afin de mieux s’adapter à la forme du conduit auditif. Dans l’ensemble, on a à faire ici à des écouteurs très confortables, non seulement grâce à leur poids de 5,1 g par écouteur, mais également par leur format à tige qui offre un bon maintien. La marque propose même dans son application un test d’écoute pour vérifier que vous avez bien positionné vos écouteurs et qu’ils ne subissent aucune fuite de son d’un côté comme de l’autre.

Pour le boîtier qui loge les écouteurs, il est plutôt compact et peut donc se ranger facilement dans un sac, ou dans la poche. Il intègre par ailleurs une unique LED en façade, servant aussi bien à indiquer le niveau de charge que le statut d’appairage. Une fois les oreillettes dedans, il est capable de pousser l’autonomie jusqu’à un total de 16 ou 24 heures selon l’activation de la réduction active du bruit. De leur côté, les écouteurs tiennent pendant 4 h 26 avant de s’éteindre.

Mention spéciale pour la charge rapide : 26 minutes dans leur boîtier suffisent pour qu’ils passent de 0 à 100 % de batterie. Le boîtier est même compatible avec la norme de charge par induction Qi.

Une réduction de bruit convaincante dans certains cas…

Les EarBuds 3 Pro disposent d’une fonction de réduction active du bruit. Lors de notre test, elle s’est montrée convaincante, parvenant même à filtrer les fréquences sonores des voix humaines, pourtant particulièrement complexes à gérer. En revanche, elle s’adapte de manière trop aléatoire pour être recommandable dans tous les usages. Quant au mode transparence, il est assez efficace et s’avère pratique pour rester à l’écoute de son environnement.

Concernant la partie audio, les true wireless de Honor s’appuient sur un système de double transducteur de 11 mm de diamètre. Résultat : ils parviennent à proposer un son assez précis notamment dans les médiums. Les voix sont très largement mises en avant, les basses sont bien là, mais sont plutôt sèches et peuvent manquer de profondeur, et les aigus sont très en retrait.

Enfin, du côté des codes audios, ils se contentent des plus communs du marché, à savoir l’AAC et le SBC. Bonne nouvelle : on trouve aussi une fonction Bluetooth multipoint : elle permet de connecter les oreillettes simultanément à deux appareils. De quoi écouter de la musique sur votre ordinateur et répondre à un appel sur votre smartphone, sans déconnecter les écouteurs ou les retirer.

