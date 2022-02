Honor Watch GS 3 officialisée en France : design haut de gamme et élégance

Déjà présentée en Chine, la Honor Watch GS 3 se montre à nouveau, mais ce coup-ci en prévision d'un lancement sur le marché européen au MWC 2022. On en apprend un peu plus sur sa fiche technique au passage.

Lors du MWC 2022, Honor a dévoilé sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Honor Watch GS 3, déjà présentée en Chine. Vous pourrez compter sur un écran AMOLED 1,43 pouce (326 PPP), doté d’une luminosité maximale théorique de 1000 cd/m².

Ce modèle ressemble à plus d’un égard à la Honor Watch GT 3, à l’exception de micro différences au niveau de ses mensurations et de son poids à peine plus important de deux grammes.

Son écran est également en 2,5D, c’est-à-dire qu’il se prolonge jusqu’aux bordures du boitier, ce que ne proposait pas sa collègue de Huawei. Niveau matériaux, Honor promet du haut de gamme avec de l’acier inoxydable 316L.

Belle autonomie et précision au programme

On nous promet également une autonomie assez importante avec plus de 30 heures d’utilisation avec GPS et suivi d’activité.

La firme chinoise promet également une précision plus fine au niveau du suivi d’activité. La montre intègre par exemple un meilleur suivi GPS, censé être 167 % plus précis et 47 % plus rapide à se fixer que sur la Honor Watch GS 2.

Honor évoque également un « module de détection PPG (pour photopléthysmographique) à huit canaux », un jargon un peu compliqué pour dire que la montre devrait mieux mesurer l’activité cardiaque ou encore la SPO2.

La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor

Sur le front de la mesure des battements par minute toujours, la Honor Watch GS 3 intègre également un moteur de surveillance basé sur l’IA. Son rôle ? Supprimer le bruit pendant l’exercice et ainsi « améliorer la précision de la fonction monitoring » de la montre et donc « mieux surveiller l’état de santé » de celui ou celle qui la porte.

Plus largement, plus de 100 modes de sport sont annoncés avec 6 sports détectés automatiquement.

Coloris, prix et disponibilités

Trois coloris sont proposés : Noir minuit, Bleu océan et Or Classique. Rien de très excentrique donc, Honor préférant jouer la carte de l’élégance et de la sobriété.

La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor La montre Honor Watch GS 3. // Source : Honor

Il faudra débourser 229 euros pour le modèle Midnight Black et 249 euros pour les modèles bleu et or.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.