Honor Watch GS 3 officialisée : autonomie solide et design élégant

Honor dévoilé sa prochaine montre connectée, la Honor Watch GS 3, très proche en design et fonctionnalité de la Huawei Watch GT 3.

Alors que Honor présentait, ce lundi, son premier smartphone pliant, le Honor Magic V, le constructeur chinois a également profité de l’annonce pour dévoiler officiellement sa nouvelle montre connectée, la Honor Watch GS 3. Une montre qui n’est pas sans rappeler à plusieurs égards le dernier modèle en date de Huawei, la Huawei Watch GT 3.

Comme sur le modèle de son ancienne maison mère, Honor a ainsi intégré un écran Oled de 1,43 pouces de diamètre sur sa Honor Watch GS 3. Doté d’une définition de 466 x 466 pixels, il propose ainsi une densité de 326 pixels par pouce ainsi qu’une luminosité pouvant monter à 1000 cd/m². La toquante numérique est par ailleurs dotée de 4 Go de stockage et de 32 Mo de mémoire RAM, comme la Huawei Watch GT 3.

Mesures et capteurs

Du côté des mesures de santé aussi les caractéristiques sont identiques, puisque le nouveau modèle estampillé Honor est doté d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour mesurer le nombre de pas parcourus, ainsi que d’un capteur de rythme cardiaque pouvant fonctionner en continu et capable également de détecter le taux d’oxygène dans le sang (SpO2).

La montre embarque également un système de géolocalisation pour retrouver au mieux le tracé de vos entraînements et estimer ainsi la distance parcourue grâce aux systèmes GPS, Beidou, Galileo, Glonass et QZSS. Elle prend également en charge le NFC pour le paiement sans contact et profite même d’un haut-parleur et d’un microphone afin de réponse aux appels directement depuis son poignet.

Un modèle pas totalement identique

Là où la Honor Watch GS 3 va se distinguer de sa cousine, c’est au niveau du design. Alors que la Huawei Watch GT 3 avec un écran de 1,43 pouces propose un cadran de 46 mm pour un boîtier de 42,6 grammes et de 11 mm d’épaisseur, la Honor Watch GS 3 se veut un peu plus fine avec des mensurations de 45,9 x 45,9 x 10,5 mm et un poids de 44 grammes. Il faut dire que, contrairement au modèle de Huawei, la montre de Honor propose un écran 2,5 D qui se prolonge jusqu’aux bordures du boîtier, sans annotations sur le boîtier autour de l’écran.

La Honor Watch GS 3 // Source : Honor La Honor Watch GS 3

Point fort traditionnel des montres Huawei et Honor, l’autonomie n’a pas été mise de côté sur cette Honor Watch GS 3 puisque le constructeur chinois annonce jusqu’à deux semaines d’utilisation, et 30 heures en utilisation continue avec GPS et suivi. Ajoutons la charge semble relativement rapide, puisque le constructeur promet qu’après 5 minutes, branchée, la montre gagnerait 1 jour d’autonomie.

Prix et disponibilités de la Huawei Watch GS 3 en Chine

Pour l’heure, la Huawei Watch GS 3 n’a été annoncée qu’en Chine où elle sera proposée dès le 14 janvier à partir de 1299 yuans (180 euros si l’on fait une conversion simple) avec bracelet noir en silicone, ou à 1499 yuans (208 euros) avec bracelet brun ou bleu en cuir. Trois coloris sont proposés : Global Voyage (bleu), Streamer Classic (or), et Racing pioneer (noir).

