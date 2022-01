Honor Magic V officialisé : un nouveau challenger dans l’arène des smartphones pliables

Honor a dévoilé son tout premier smartphone pliable, le Honor Magic V. Ce dernier veut se démarquer par sa charnière très fine.

L’année 2022 pourrait être celle où les smartphones pliables prennent plus d’ampleur. En témoigne l’annonce du nouveau Honor Magic V en Chine. L’appareil veut miser à la fois sur le design et les performances. C’est aussi la première fois que Honor présente un téléphone pliant.

Le Honor Magic V adopte un format similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 3. Il s’agit donc d’un smartphone qui peut prendre le format d’une tablette quand il est déplié. Comptez ainsi sur un écran OLED externe incurvé de 6,45 pouces offrant un ratio allongé de 21,3:9. La grande dalle interne, celle qui se déplie, propose elle une diagonale de 7,9 pouces au format 10:9.

Un smartphone pliable qui mise sur la charnière

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz est au rendez-vous sur l’écran interne du Honor Magic V pour une immersion au top selon les promesses de la marque. On descend à 90 Hz au format plié. Nous avons par ailleurs affaire ici au « premier smartphone pliable à recevoir la certification IMAX Enhanced ». Pour la pluralité des couleurs, l’espace DCI-P3 est couvert à 100 % sur les deux écrans.

La marque met beaucoup en avant la grande finesse de la charnière du Honor Magic V. D’après le constructeur, cela permet de réduire grandement le pli au centre du grand écran. La charnière est aussi censée résister à 200 000 plis pour tenir 10 ans avec 50 pliages par jour. L’épaisseur du smartphone reste cependant assez classique pour un format pliant : 14,3 mm lorsque plié, 6,7 mm en mode tablette.

En outre, le smartphone pliable a été conçu à partir d’un « alliage de titane haute résistance, de métaux liquides en zirconium et de fibres de carbone haute résistance » qui lui confère un poids très léger d’après la marque. On attend d’avoir plus d’informations sur ce point précis.

Côté performances, le Honor Magic V ne fait pas de chichi et s’équipe du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il ne devrait donc pas y avoir trop de souci à se faire au niveau de la puissance. Notez aussi que cela permet au smartphone d’être compatible avec le réseau 5G. L’appareil profite aussi d’une technologie LINK Turbo X qui alterne intelligemment les connexions Wi-Fi et mobiles pour booster la vitesse des téléchargements.

Quadruple appareil photo et charge rapide

Honor s’attarde aussi sur la photo avec un quadruple module à l’arrière dont un dToF 8×8 (pour la gestion de la profondeur) et surtout trois capteurs de 50 mégapixels pour le grand-angle, l’ultra grand-angle et un capteur particulier « Spectrum Enhanced » pour aider le smartphone à mieux gérer les conditions lumineuses les plus complexes. À l’avant, c’est un capteur de 42 mégapixels qui gère les selfies et qui promet une grande qualité d’images sur trois modes : nuit, HDR et zoom.

Le Honor Magic V repose sur la nouvelle interface Magic UI 6.0. En Chine, celle-ci reste dépourvue des services Google, mais mise beaucoup sur l’intelligence artificielle pour anticiper les comportements de l’utilisateur et lui faire des recommandations et des rappels aussi pertinents que possible. Pour renforcer la sécurité, le Honor Magic V se dote aussi d’une puce dédiée pour assurer la bonne protection des mots de passe et des données biométriques utilisées pour déverrouiller le téléphone.

Disponibilité du Honor Magic V

Le Honor Magic V sera disponible en Chine « dans les prochains jours » en trois coloris : noir, argent et orange. Au moment de publier ce papier, nous ne connaissons pas encore les prix et ne savons pas non plus si le smartphone est destiné à être commercialisé à l’international et notamment en Europe.

