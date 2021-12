Honor Magic V : SoC, photo, écrans du smartphone pliable… une fuite tente de déblayer le terrain

Le leaker Digital Chat Station pense avoir mis la main sur plusieurs caractéristiques du Magic V, premier smartphone pliable de Honor. Bien que des pincettes doivent être prises à l’égard des informations publiées.

Que la marque Honor se lance dans la course effrénée du smartphone pliable, ce n’est clairement plus un secret. Celle qui s’est désolidarisée de Huawei il y a maintenant un an a en effet présenté ses ambitions en la matière en décembre 2021, par le biais d’une annonce sur la plateforme Weibo.

Quelques jours plus tard, le constructeur chinois en remettait une couche via un teasing vidéo. L’occasion d’apercevoir le système de pliage du téléphone, qui reprendra le format des Samsung Galaxy Z Fold 3, Huawei Mate X2 ou Oppo Find N, et non celui des Galaxy Z Flip 3 et Huawei P50 Pocket avec leur système de clapet.

Du 120 Hz… mais pas partout ?

Il est donc ici question d’un appareil hybride capable d’assumer le rôle d’un smartphone une fois plié, et celui d’une tablette une fois déplié. Et jusque-là, aucune information sur sa fiche technique n’avait filtré. Mais c’est sans compter sur le leaker répondant au nom de Digital Chat Station, qui pense avoir mis la main sur de premières caractéristiques (via Weibo).

Tout d’abord, sachez qu’il convient d’accueillir les éléments suivants avec des pincettes. L’intéressé est généralement bien informé sur l’actualité Xiaomi, mais doit encore faire ses preuves ailleurs. Aussi, les spécificités techniques mentionnées par Digital Chat Station proviennent d’un prototype, susceptible d’évoluer avant la sortie du produit final.

Plus concrètement, à quoi pourrait-on s’attendre sur le Honor Magic V ? À des performances de haute volée grâce à l’intégration du Snapdragon 8 Gen 1, processeur dernier cri de Qualcomm. L’interface logicielle serait aussi à la pointe en proposant Android 12 de manière native.

La publication de Digital Chat Station aborde également les écrans : celui qui se trouverait à l’extérieur – le plus petit, donc – aurait droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre une fréquence de 90 Hz pour la dalle intérieure. Un choix qui permettrait dans ce cas d’économiser quelques précieux pourcentages de batterie.

Capteur de 50 mégapixels

Il serait aussi question d’un capteur principal de 50 mégapixels pour apporter une expérience photographique digne de ce nom, et d’une charge rapide de 66 W afin d’écourter le plus possible vos sessions de recharge.

Le Honor Magic V n’a pas encore de date de présentation, ni de lancement. D’ailleurs, on ne sait même pas si le fabricant compte le commercialiser en France ou le cantonner uniquement au marché chinois.

