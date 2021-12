Magic V : le premier smartphone pliant de Honor se dévoile en vidéo

Avant même sa présentation officielle, Honor a mis en ligne un teaser permettant de découvrir les lignes du Magic V, son premier smartphone pliant.

La semaine dernière, Honor publiait une image afin de titiller la curiosité des internautes sur son prochain smartphone, le Honor Magic V. On pouvait y découvrir un smartphone pliable vu de profil, une première pour le constructeur chinois, désormais émancipé de son ancienne maison-mère, Huawei. La firme va désormais un peu plus loin en mettant en ligne une vidéo permettant de dévoiler certains détails de l’appareil.

C’est ce lundi que Honor a publié sur son profil Weibo une vidéo teaser du Honor Magic V. Un court teaser d’une minute qui donne un aperçu du design de l’appareil. Le Honor Magic V devrait donc, certes, être un smartphone pliable, mais il devrait reprendre le format des Samsung Galaxy Z Fold 3, Huawei Mate X2 ou Oppo Find N avec une pliure verticale pour que le smartphone s’ouvre et se ferme comme un livre.

En façade, l’écran secondaire devrait occuper toute la surface de la face avant avec un poinçon en haut au centre afin de placer l’appareil photo selfie. Contrairement au Galaxy Z Fold 3, aucun appareil photo ne semble intégré dans l’écran principal. Enfin, sur la face arrière, on peut distinguer, de profil, le module photo principal. On ignore cependant combien d’objectifs seront intégrés et quels seront leurs rôles. La vue arrière permet également d’apercevoir un smartphone qui se plie complètement, sans laisser d’espace entre les deux parties de l’appareil comme c’était le cas sur les premiers modèles de smartphones pliants.

Une sortie en France incertaine

Il faudra encore patienter pour découvrir le design complet du Honor Magic V tout comme ses caractéristiques ou sa disponibilité. Pour l’instant, le constructeur chinois n’a annoncé ni date de présentation ni date de commercialisation. Surtout, rien n’indique que le smartphone sera proposé en France une fois lancé en Chine. Depuis sa prise d’indépendance il y a un an, la firme n’a lancé que quelques modèles en Europe, mais pas ses smartphones les plus haut de gamme comme le Honor Magic 3. Or, compte tenu de son écran pliant, il y a fort à parier que le Honor Magic V se positionnera tout en haut de la gamme de smartphones de Honor.

