Avec le Honor Magic V, Honor fait une démonstration de sa maîtrise technologique

Honor n'est pas le premier à lancer un smartphone pliable sur le marché. Toutefois, avec son Magic V, le constructeur réalise une démonstration de sa maîtrise technologique, aussi bien au niveau de la charnière pliante que du reste des composants.

C’est au tour d’Honor d’entrer dans la danse des smartphones pliables. La marque chinoise vient en effet de lever le voile sur son Magic V, un téléphone pliant qui adopte le format d’une tablette lorsqu’il est déplié. Quelques mois après le retour des services Google sur ses smartphones, Honor démontre son savoir-faire technologique.

Pour l’instant seulement disponible en Chine, le Honor Magic V n’a pas comme seul intérêt d’être pliable. Il s’agit d’un téléphone résolument haut de gamme, qui embarque les meilleurs composants que l’on peut trouver en ce début d’année 2022.

Deux écrans très fluides

Le Honor Magic V est un smartphone pliable qui dispose de deux écrans. Le premier, et le plus grand, est visible lorsque le téléphone est déplié. Le deuxième, lui, apparaît sur la face avant quand le téléphone est plié. Ce format pliable permet ainsi d’obtenir une grande surface d’affichage dans un châssis plutôt compact.

Lorsqu’il est ouvert, l’écran principal du smartphone pliant d’Honor mesure 7,9 pouces, dans un format 10:9. Il s’agit d’un écran presque carré, qui permet d’utiliser deux applications simultanément et très confortablement. D’autant que ce grand écran pliant est une dalle OLED, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

L’écran pliable est d’ailleurs le seul du marché à être compatible IMAX Enhanced. Il s’agit d’un format d’images et de son qui tend à se rapprocher de l’expérience cinéma. Lorsque les séquences ont été filmées en IMAX par exemple, les bandes noires supérieures et inférieures disparaissent.

Quand le Honor Magic V est plié, le téléphone prend la forme d’un smartphone classique, aux dimensions presque traditionnelles. En effet, l’écran 6,45 pouces de la face avant adopte un format 21,3:9, soit à peine plus allongé qu’un téléphone qui ne se plie pas. Cela offre une très bonne prise en main. Ici encore, il s’agit d’une dalle OLED, mais cette fois avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Il plie, mais ne se rompt pas

Conscient des défis posés par le smartphone pliable, Honor a réalisé un travail tout particulier sur la charnière du Magic V. C’est l’élément le plus important dans un smartphone pliable, celui qui assure la longévité de l’appareil, mais aussi la discrétion du mécanisme. D’après Honor, le Magic V est conçu pour résister à 200 000 plis, soit un peu plus de 50 pliages par jour pendant 10 ans. Une longévité qui rassure, puisqu’il est rare d’utiliser un smartphone aussi longtemps, même avec un format classique.

Enfin, Honor indique avoir réduit la taille de la charnière par rapport aux smartphones pliables concurrents. La pliure sur l’écran est ainsi beaucoup plus discrète, et ne dérange pas la lecture lorsque l’écran est allumé.

Le processeur le plus puissant du moment

Bien entendu, un écran pliable ne suffit pas à faire un bon smartphone. Le Honor Magic V ne mise pas seulement sur sa charnière, puisqu’il embarque des composants de grande qualité. Commençons par le processeur, puisque le smartphone pliant de Honor intègre le Snapdragon 8 Gen 1. C’est le processeur ultra haut de gamme le plus récent de Qualcomm. Autant vous dire que le smartphone ne devrait pas avoir de difficultés à lancer les applications les plus gourmandes qui existent. Il profite également d’une compatibilité 5G.

Le téléphone est également équipé de 12 Go de mémoire vive, et de 256 ou 512 Go de stockage selon la version.

Une configuration photo très prometteuse

Le constructeur chinois a aussi soigné la partie photo de son nouveau flagship. Au total, on trouve cinq capteurs photo sur le Honor Magic V. Il y a deux caméras selfie de 42 mégapixels, qui sont situées à l’intérieur et sur la face avant du smartphone. Elles permettent de capturer des selfies de la même qualité, que le téléphone soit déplié ou non. Au dos se trouve un triple capteur photo, dans la configuration suivante :

un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9)

un objectif ultra grand angle avec capteur de 50 mégapixels (f/2,2)

un capteur Spectrum Enhanced de 50 mégapixels (f/2,0)

Ce dernier vient épauler les autres capteurs lors des prises de vue. Il va chercher des informations supplémentaires dans les clichés contrastés. C’est ce qui permet d’avoir des zones sombres et lumineuses détaillées au sein d’une même photo. Les couleurs sont également reproduites plus fidèlement.

Côté batterie enfin, le Honor Magic V est équipé de deux accumulateurs, pour une capacité totale de 4 750 mAh. Il profite également d’une charge très rapide à 66 watts. Branché sur secteur, il ne lui faut que 15 minutes pour passer de 0 à 50 % de batterie.

La sortie du Honor Magic V est prévue dans les prochains jours en Chine. Pour l’heure, on ne sait pas encore si le smartphone aura le droit à une sortie en France.