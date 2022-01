Honor Magic V : écran, taille, photo, batterie… une grosse fuite nous dit tout

Le leaker Ishan Agarwal aurait mis la main sur la fiche technique du Honor Magic V, le premier smartphone pliable de la marque chinoise. De ses dimensions à son écran en passant sa configuration photo et sa batterie, faisons un point complet sur cette fuite d’envergure.

Pour découvrir le Honor Magic V en première mondiale, rendez-vous le 10 janvier 2022. L’entreprise chinoise, indépendante de Huawei depuis un poil plus d’un an, a officialisé cette date pour présenter le tout premier smartphone pliable de son histoire. Un modèle qui viendra concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold 3 et l’Oppo Find N, notamment.

Et à quelques jours de son intronisation officielle, le leaker indien Ishan Agarwal pense connaître la fiche technique de l’appareil. L’intéressé a décidé de publier ses informations en collaboration avec MySmartPrice, qui révèle tout un tas de caractéristiques jusque-là inconnues. Bien évidemment, tout est à mettre au conditionnel.

Plus fin que le Samsung Z Fold 3

Commençons par les dimensions du produit. Plié, le Honor Magic V afficherait les mesures suivantes : 160,4 x 72,7 x 14,3 mm. Déplié, il faudrait s’attendre à ceci : 160,4 x 141,1 x 6,7 mm. Au niveau de l’épaisseur, il serait donc plus fin que les 16 mm du Z Fold 3 – lorsque l’on prend en compte la charnière – mais aussi plus épais de 0,3 mm une fois plié.

Au niveau du poids, il faut forcément s’attendre à quelque chose de « lourd » : comptez 293 grammes, ce qui serait au-dessus des 271 grammes de son rival Samsung. En sachant que ce dernier pèse déjà en main, le Honor Magic V devrait donc se montrer encore plus lourd dans votre menotte et votre poche. Ce qui n’est pas vraiment réjouissant.

Au niveau des écrans, Ishan Agarwal mise sur les spécifications suivantes :

Écran externe : 6,45 pouces, OLED, 2560 × 1080 pixels, 120 Hz ;

Écran interne : 7,9 pouces, OLED, 2272 × 1984 pixels, 90 Hz.

Comme déjà présagé, les deux dalles n’auraient pas droit au même taux de rafraîchissement – probablement pour une question d’économie d’énergie –, ni à la même définition d’écran.

Vive le 50 mégapixels

La photo serait quant à elle prise en charge par une configuration à triple capteur.

Capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9) ;

Ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2) ;

Caméra à spectre amélioré de 50 mégapixels (f/2,0).

Le dernier capteur semble promettre des modes photo particuliers, bien que le mystère demeure encore quant à sa véritable utilité. Nous en serons sûrement davantage au moment de sa présentation officielle, le 10 janvier. Notez qu’à l’avant, un capteur de 42 mégapixels (f/2,4) assurerait vos prises de selfie.

Charge rapide au menu

Pour faire tourner l’ensemble du système, le Honor Magic V s’appuierait sur la puce dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen, combiné à Android 12 et une batterie de 4750 mAh qui se rechargerait grâce à un beau bloc de 66 W. Niveau configuration, il faudrait s’attendre à du 12 + 258 Go ou du 12 + 512 Go.

Les nouveaux rendus fournis par le leaker dévoilent trois coloris différents : blanc, noir brillant et orange.

