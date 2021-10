Huawei Watch GT 3 : la firme lance une montre connectée avec deux semaines d’autonomie

Huawei a présenté, ce jeudi, ses nouvelles montres connectées, les Huawei Watch GT 3 et Huawei Watch Fit Mini.

Alors que Huawei a dévoilé, juste avant l’été, ses dernières montres connectées haut de gamme, les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro, on aurait pu croire que le constructeur chinois avait abandonné sa gamme Huawei Watch GT. Il n’en est rien et, à l’occasion de la présentation de ses Huawei Nova 9 et Nova 8i, la firme a dévoilé deux nouvelles montres connectées, les Huawei Watch GT 3 et Huawei Watch Fit Mini.

Une Huawei Watch GT 3 déclinée en deux formats

Comme son nom l’indique très clairement, la nouvelle Huawei Watch GT 3 prend la succession de la Watch GT 2 lancée en septembre 2019, mais aussi de la Watch GT 2 Pro sortie en début d’année. On a donc droit à une montre connectée au design plutôt classique, mais qui s’inspire très nettement de la toquante haut de gamme de Huawei, la Huawei Watch 3. On va ainsi retrouver, sur le côté droit, un bouton sur la partie inférieure, mais également une couronne rotative, positionnée vers le haut et marquée du logo de Huawei.

La Huawei Watch GT 3 est déclinée en deux formats : 46 mm, avec une lunette autour de l’écran, ou 42 mm, sans lunette. Si l’écran utilise la technologie Oled dans les deux cas, sa taille va cependant varier d’un format à l’autre. Pour la déclinaison 42 mm, Huawei a ainsi intégré un écran de 1,32 pouce — pour un poids total de 35 grammes — alors que le modèle 46 mm propose un écran rond d’un diamètre de 1,43 pouce et un poids total de 42,6 grammes. Le modèle 46 mm est également légèrement plus épais avec 11 mm contre 10,2 mm pour la déclinaison 42 mm.

Une interface similaire à celle de la Huawei Watch 3

Concernant le système d’exploitation embarqué, Huawei semble avoir repris le même que sur la Huawei Watch 3, soit HarmonyOS, avec des applications rangées en grille, comme sur l’Apple Watch pour ne pas la nommer. Le constructeur indique également avoir augmenté le nombre de partenariats avec des développeurs pour télécharger des applications tierces depuis l’AppGallery. On peut également citer, parmi les autres fonctionnalités, le contrôle de la musique directement sur la montre ainsi que la possibilité de passer des appels grâce à un microphones et un haut-parleur intégrés.

Du côté des fonctionnalités de santé, la Huawei Watch GT 3 profite d’une nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque TruSeen de Huawei qui passe en version 5.0. Concrètement, la montre propose une mesure encore plus précise de la fréquence cardiaque avec une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle permet également une mesure de la saturation en oxygène dans le sang ainsi qu’un GPS pour retrouver le tracé de ses entraînements.

Du côté de la géolocalisation, Huawei indique par ailleurs avoir intégré un système dual band utilisant à la fois les satellites GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS pour un suivi plus précis et plus rapide.

Là où Huawei s’en sort toujours aussi bien par rapport à la concurrence, c’est sur le plan de l’autonomie. Le constructeur annonce en effet jusqu’à 14 jours d’utilisation pour la version 46 mm de la Watch GT 3 — 8 jours en utilisation intensive — et 7 jours pour la version 42 mm — 4 jours en mode intensif.

La Huawei Watch GT 3 est disponible en précommande dès ce jeudi et sera disponible à compter du 18 novembre. La version 42 mm sera proposée au prix de 229 euros tandis que la version 46 mm sera affichée à 249 euros.

Une Huawei Watch Fit Mini sobre et compacte

La Huawei Watch GT 3 n’était cependant pas la seule montre connectée dévoilée ce jeudi par le constructeur. La firme a en effet également eu l’occasion de présenter une nouvelle version de sa Huawei Watch Fit, la Huawei Watch Fit Mini. Davantage orientée vers un public féminin, elle se veut plus compacte que la petite montre aux allures de bracelet présentée l’an dernier. Elle propose un design légèrement revu avec un boîtier en aluminium et un bracelet en cuir.

Cette petite montre sera disponible dès le 15 novembre au prix de 99 euros.

Huawei a également profité de l’occasion pour présenter deux nouveaux téléphones : les Huawei Nova 9 et Huawei Nova 8i, ainsi qu’une nouvelle enceinte Bluetooth nomade, la Huawei Sound Joy.