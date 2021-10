Huawei lance sa première enceinte Bluetooth nomade conçue avec Devialet

Huawei a présenté sa nouvelle enceinte Bluetooth, conçue en partenariat avec Devialet, la Huawei Sound Joy.

À l’occasion du lancement, ce jeudi, de ses nouvelles montres connectées Watch GT 3 et Watch Fit Mini, mais aussi des smartphones Nova 9 et Nova 8i, Huawei avait également une petite surprise dans son sac dans le domaine de l’audio. Le constructeur a en effet prolongé son partenariat avec le constructeur français Devialet. Après avoir collaboré ensemble autour des enceintes Huawei Sound X et Huawei Sound, les deux firmes ont présenté leur première enceinte Bluetooth nomade conçue ensemble, la Huawei Sound Joy.

Cette enceinte rappelle, à certains égards, l’aspect de l’une des enceintes Bluetooth les plus emblématiques du marché, l’Ultimate Ears Boom. On va en effet retrouver un design cylindrique avec un revêtement en tissus et de gros boutons « + » et « - » en façade pour régler le volume.

Un son conçu en partenariat avec Devialet

Du côté des caractéristiques audio, Huawei a intégré deux haut-parleurs au sein de son enceinte avec un tweeter de 10 W chargé des aigus et un mid-woofer de 20 W qui va pouvoir se concentrer sur les médiums et les basses. De chaque côté du cylindre, des radiateurs passifs à large battement vont également permettre d’évacuer la pression acoustique.

De quoi permettre, selon Huawei, de produire un volume sonore allant jusqu’à 79 dB. Contrairement aux précédentes enceintes Sound X et Sound, il ne s’agit cependant que d’une enceinte Bluetooth et non pas Wi-Fi. Pour la connecter à un smartphone, Huawei a intégré une puce NFC. La connexion se fait ici en Bluetooth 5.2, mais uniquement avec les codecs classiques de Huawei, à savoir le AAC, le SBC et le LHDC.

Du côté du design, outre le revêtement en tissus, l’enceinte Huawei Sound Joy est certifiée IP67 pour son étanchéité, permettant de la plonger sans risque à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle pèse par ailleurs 680 grammes et est proposée en deux coloris : noir ou vert.

Huawei a également intégré quelques fonctions supplémentaires, qu’on ne trouve pas nécessairement sur ce type de produits. C’est le cas du halo lumineux en haut de l’enceinte qui va s’allumer de différentes couleurs en fonction des actions, de la charge ou des appels vocaux. L’enceinte est en effet dotée de trois microphones servant à orienter automatiquement le son, mais pouvant également être utilisés pour les appels vocaux. Un bouton dédié est également présent sur l’enceinte pour lancer l’assistant vocal de son smartphone. Une fonction « Shake Stereo Link Up » va permettre de secouer deux enceintes à proximité pour les connecter ensemble et faire de la stéréo.

Enfin, concernant la batterie, Huawei a intégré un accumulateur de 8800 mAh assurant, selon le constructeur, jusqu’à 26 heures d’utilisation. En prime, Huawei propose également une compatibilité avec la charge rapide 40 W.

La Huawei Sound Joy sera disponible en précommande à compter du 21 octobre avec des livraisons prévues dès le 10 novembre. Elle sera commercialisée au prix de 149 euros.

Les FreeBuds Lipstick, des FreeBuds 4 au tarif conséquent

En plus de son enceinte Bluetooth Huawei Sound Joy conçue avec Devialet, Huawei a également lancé des écouteurs sans fil, les Huawei FreeBuds Lipstick.

Il s’agit en fait de simples Huawei FreeBuds 4, donc avec des tiges, une réduction de bruit active et un format ouvert, dans un coloris rouge, mais avec un nouveau boîtier se rapprochant du format d’un tube de rouge à lèvres… d’où le nom. Le boîtier assure par ailleurs jusqu’à 22 heures d’autonomie en plus de celle des écouteurs.

Les écouteurs Huawei FreeBuds Lipstick seront disponibles dès le 15 novembre à 229 euros. Un prix particulièrement élevé au regard du tarif de lancement des FreeBuds 4, à 135 euros. On peut d’ailleurs les trouver aujourd’hui à 80 euros.