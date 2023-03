Huawei Sound Joy : cette enceinte portable conçue avec Devialet est à -40 %

Pour accompagner les amateurs de musique en extérieur, l’enceinte Bluetooth Sound Joy de Huawei va pouvoir remplir ce rôle à la perfection. Il est même possible de l’obtenir à 89 euros au lieu des 149 euros demandés à sa sortie.

Dans le secteur audio, Huawei compte en plus de ses casques et écouteurs sans fil, des enceintes. Et, pour sa première enceinte Bluetooth nomade, la marque a tenu à collaborer de nouveau avec Devialet. Il s’agit de la Huawei Sound Joy, qui arrive à la hauteur de certains de ses concurrents, tant sa signature sonore est plaisante. En récoltant la note de 8/10 durant notre test, elle est tout à fait recommandable, surtout maintenant qu’elle peut vous revenir à moins de 90 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Sound Joy

Une enceinte portable étanche avec de belles finitions

Des performances audio au top

Ainsi qu’une bonne autonomie

Avec un prix de lancement à 149 euros, l’enceinte Huawei Sound Joy s’affiche actuellement à 99 euros sur le site du constructeur. Et, si vous créez un compte avant le 19 mars, il est possible de l’obtenir à seulement 89,99 euros grâce à un coupon de réduction de 10 euros.

Un design compact, soigné et lumineux…

La Sound Joy de Huawei prend une forme cylindrique, haute de 20,2 cm et pèse 680 g, pour être aussi facile à transporter qu’une bouteille d’eau d’après la marque. Son joli revêtement en tissu la rend aussi robuste, et avec sa certification IP67 elle est capable de résister à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle est donc idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau.

Son design peut sembler ordinaire au premier coup d’œil. Cependant, pour se démarquer de la concurrence, la Sound Joy diffuse un halo lumineux en haut de l’enceinte. Elle va s’allumer de différentes couleurs en fonction des actions, de la charge ou des appels vocaux. À ce propos, l’enceinte est dotée de trois microphones servants à orienter automatiquement le son, mais pouvant également être utilisés pour les appels vocaux. Il est même possible de faire appel à l’assistant vocal de votre smartphone via un bouton sur l’enceinte. De plus, la fonction « Shake Stereo Link Up » va permettre de secouer deux enceintes à proximité pour les connecter et délivrer un son stéréo.

Une partie audio assurée par Devialet

Pour une première enceinte nomade, Huawei ne fait pas les choses à moitié en s’associant avec l’un des géants de l’audio Devialet. Un partenariat qui permet d’offrir un son équilibré, riche et puissant. Elle intègre deux haut-parleurs avec un tweeter de 10 W chargé des aigus et un mid-woofer de 20 W qui va pouvoir se concentrer sur les médiums et les basses. De chaque côté du cylindre, des radiateurs passifs à large battement vont aussi permettre d’évacuer la pression acoustique.

Pour profiter de vos playlists préférées, l’enceinte de Huawei embarque un accumulateur de 8 800 mAh. Si la marque annonce 26 heures d’utilisation à 50 % de volume, lors de notre test, elle a tenu un peu plus de 18 heures à 20 % de la puissance maximale. Dans l’ensemble, cette autonomie reste toutefois très bonne. Il faudra compter 3 heures pour la recharger complètement. Enfin, il est possible de la connecter à un smartphone grâce à une puce NFC. La connexion se fait ici en Bluetooth 5.2, mais uniquement avec les codecs classiques, à savoir le AAC, le SBC et le LHDC.

Pour un avis plus complet, lisez notre test complet sur la Huawei Sound Joy.

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous avons rassemblé ici nos enceintes Bluetooth favorites pour vous aider à y voir plus clair.

