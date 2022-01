La nouvelle enceinte de Huawei conçu avec Devialet est déjà en promotion

Huawei présente sa toute première enceinte Bluetooth nomade conçue avec Devialet, la Huawei Sound Joy. Cette dernière profite d'une très bonne autonomie, d'un format compact, d'une qualité audio excellente le tout à un prix attractif. Elle devient plus abordable en passant de 139,99 euros à 127,98 euros.

Bien plus connu pour ses smartphones et autres objets connectés, Huawei se lance à nouveau à la conquête du marché audio. Il y a de cela quelques mois, le constructeur chinois a présenté la Sound Joy, une enceinte nomade conçue en partenariat avec Devialet. Ce n’est pas la première collaboration entre les deux firmes, avec déjà deux enceintes — Huawei Sound X et Huawei Sound — au compteur. Malgré une concurrence accrue, l’enceinte Sound Joy présente de beaux arguments surtout pour son prix qui devient plus attractif.

Les points forts de la Huawei Sound Joy

C’est une enceinte portable au design élégant

Équipée d’un système de haut-parleurs Devialet

Qui se montre très endurante et se charge rapidement

Le petit plus : un halo lumineux

Lancée au prix de 139,99 euros, l’enceinte Huawei Sound Joy est à son meilleur prix chez Electro Depot. Elle est en ce moment en promotion à 127,98 euros.

Une enceinte prête à emmener partout avec soi

Pour cette nouvelle enceinte, Huawei conçoit un produit nomade facilement transportable. Avec sa forme cylindrique, haute de 20,2 cm et pesant 680 grammes, le constructeur assure qu’elle est aussi facile à transporter qu’une bouteille d’eau. Niveau design, elle rappelle quelque peu l’apparence de l’Ultimate Ears Boom. La Sound Joy est enveloppée d’un revêtement en tissu qui va d’ailleurs rendre l’enceinte robuste et résistante pour toutes vos excursions en plein air. Grâce à sa certification IP67, l’enceinte est étanche et pourra résister à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle est donc idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau.

Pour sortir du lot, la firme chinoise propose quelques fonctions supplémentaires, qu’on ne trouve pas forcément sur ce type de produits. Par exemple, la Sound Joy diffuse un halo lumineux en haut de l’enceinte qui va s’allumer de différentes couleurs en fonction des actions, de la charge ou des appels vocaux. L’enceinte est dotée de trois microphones servant à orienter automatiquement le son, mais pouvant également être utilisés pour les appels vocaux. Il est même possible de faire appel à l’assistant vocal de votre smartphone via un bouton sur l’enceinte. De plus, la fonction « Shake Stereo Link Up » va permettre de secouer deux enceintes à proximité pour les connecter ensemble et délivrer un son stéréo.

Un rendu sonore assuré par Devialet

Comme dit précédemment, pour concevoir son enceinte, Huawei s’est associé au géant de l’audio Devialet. Une association qui permet d’offrir un son équilibré, riche et puissant. On retrouve deux haut-parleurs avec un tweeter de 10 W chargé des aigus et un mid-woofer de 20 W qui va pouvoir se concentrer sur les médiums et les basses. De chaque côté du cylindre, des radiateurs passifs à large battement vont également permettre d’évacuer la pression acoustique.

Selon Huawei, l’enceinte est capable de produire un volume sonore allant jusqu’à 79 dB. Contrairement aux précédentes enceintes de la marque, il ne s’agit cependant que d’une enceinte Bluetooth et non pas Wi-Fi. Pour la connecter à un smartphone, Huawei a intégré une puce NFC. La connexion se fait ici en Bluetooth 5.2, mais uniquement avec les codecs classiques de Huawei, à savoir le AAC, le SBC et le LHDC.

Jamais à court de batterie

Enfin, concernant la batterie, Huawei tient à faire durer la musique, en intégrant un accumulateur de 8800 mAh. D’après le constructeur, cela permettra de faire tenir l’enceinte jusqu’à 26 heures d’utilisation pour la lecture Bluetooth en continu. En prime, la marque chinoise propose également une compatibilité avec la charge rapide 40 W. Vous pourrez ainsi charger l’appareil très rapidement, car il suffit de dix minutes de charge pour obtenir une heure de lecture.

