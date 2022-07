Huawei brade son enceinte conçue avec Devialet sous les 100 € lors des soldes

Pour sa dernière enceinte Bluetooth, Huawei s’est à nouveau rapproché de Devialet afin de profiter de son savoir-faire en matière de rendu sonore. Elle devient le parfait compagnon pour l’été, et cela pour seulement 99 euros contre 149 euros à sa sortie.

Si les smartphones de Huawei n’ont plus vraiment la cote, ses autres produits restent très intéressants, notamment côté audio. On retrouve la Huawei Sound Joy, la nouvelle enceinte Bluetooth conçue avec Devialet. Ce n’est pas la première fois que le constructeur chinois collabore avec Devialet, que l’on retrouve également aux commandes de ses récents écouteurs premium. Une chose est sûre, cette collaboration a déjà fait ses preuves par le passé. Si vous êtes intéressés par cette enceinte, celle-ci perd 50 euros de son prix grâce à cette offre.

La Huawei Sound Joy en quelques mots

Une enceinte nomade avec de belles finitions

Un son Devialet de qualité

Une autonomie solide

Le petit plus : un halo lumineux

Au lieu d’un prix barré de 149,99 euros, l’enceinte Bluetooth Huawei Sound Joy est actuellement disponible en promotion à 99,99 euros sur le site du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Sound Joy. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design portable et élégant

La Huawei Sound Joy prend une forme cylindrique qui est aussi facile à transporter qu’une bouteille d’eau, selon la marque. Son revêtement en tissu rend l’enceinte robuste et résistante pour toutes vos excursions en plein air. Grâce à sa certification IP67, l’enceinte est étanche et pourra résister à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Elle sort du lot avec son halo lumineux situé en haut. Il change de couleur au gré de la musique, de la charge ou des appels vocaux. La Sound Joy est d’ailleurs équipée de trois microphones pour les appels vocaux, avec suppression des bruits ambiants afin de bien capter la voix de l’utilisateur. De plus, la fonction « Shake Stereo Link Up » va permettre de secouer deux enceintes à proximité pour les connecter ensemble et délivrer un son stéréo.

Une qualité sonore signée Devialet

Huawei fait de nouveau appel au géant de l’audio Devialet. Une collaboration qui permet d’offrir une belle restitution sonore avec un son équilibré, riche et puissant. On retrouve deux haut-parleurs avec un tweeter de 10 W chargé des aigus et un mid-woofer de 20 W qui va pouvoir se concentrer sur les médiums et les basses. De chaque côté du cylindre, des radiateurs passifs à large battement vont également permettre d’évacuer la pression acoustique.

Contrairement aux précédentes enceintes de la marque, il ne s’agit cependant que d’une enceinte Bluetooth et non pas Wi-Fi. Pour la connecter à un smartphone, Huawei a intégré une puce NFC. La connexion se fait ici en Bluetooth 5.2, mais uniquement avec les codecs classiques de Huawei, à savoir le AAC, le SBC et le LHDC.

Enfin, la Sound Joy intègre un accumulateur de 8 800 mAh. Si la marque annonce 26 heures d’utilisation à 50 % de volume, lors de notre test, elle a tenu un peu plus de 18 heures à 20 % de la puissance maximale. Il faudra compter 3 heures pour la recharger complètement.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Sound Joy.

