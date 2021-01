L’enceinte Ultimate Ears Boom 3 est à moitié prix pour les soldes Amazon

Ultimate Ears est aujourd'hui un excellent choix si vous recherchez une enceinte portable puissante à prix réduit pendant les soldes d'hiver 2021. Sa Boom 3 passe de 149 à seulement 76 euros sur Amazon après une remise immédiate de 49 %.

L’Ultimate Ears Boom 3 est une enceinte portable Bluetooth qui a beaucoup d’avantages. Elle propose un son puissant à 360 degrés, elle est résistante et flotte dans l’eau, mais elle est surtout plus abordable que d’habitude grâce aux promotions des soldes. On la trouve en ce moment à moitié prix.

En bref

Niveau sonore maximal à 90 dB

L’autonomie de 15 heures

Conception robuste

Au lieu de 149 euros, l’enceinte Ultimate Ears Boom 3 est aujourd’hui disponible à seulement 76 euros sur Amazon après une remise immédiate de 49 % sur son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

Comme la majorité des enceintes de la marque Ultimate Ears, la Boom 3 conserve ce design authentique en forme de gros cylindre, avec notamment la présence en devanture des gros boutons + et – servant à régler le volume. Ce modèle intègre également le « Magic Button » qui permet de lire, mettre en pause et de passer à la chanson suivante directement depuis l’enceinte.

Elle a surtout la particularité de profiter d’une conception robuste. Le textile qui entoure l’enceinte est conçu pour résister aux conditions extrêmes, que ce soit face aux chocs ou aux chutes. Elle est aussi certifiée IP67 pour ne pas avoir peur de la poussière ni de l’eau. Elle flotte et peut être immergée pendant 30 minutes, et fonctionner comme si de rien n’était.

Mais la Boom 3 ne serait rien sans une bonne qualité sonore. La puissance maximale monte jusqu’à 90 dB presque sans saturation avec un son qui se disperse à 360 degrés. Les aigus sont dynamiques, les médiums clairs et les basses très profondes pour apprécier au mieux votre musique.

Du côté de l’autonomie, l’enceinte d’Ultimate Ears table sur un score de 15 heures selon le constructeur, ce qui est pile ce qu’il faut pour écouter de la musique pendant toute la journée, ou toute la soirée. Le seul bémol vient de son port microUSB qui propose une charge assez lente par rapport à de l’USB-C.

