À -27 %, l’enceinte de Huawei signée Devialet est idéale pour votre été

Huawei se diversifie de plus en plus suite aux difficultés que la société traverse avec l’embargo. La marque décide de sortir un nouveau produit côté audio : la Sound Joy. Il s’agit de la première enceinte nomade de la firme chinoise conçue en partenariat avec Devialet. Une collaboration qui avait déjà porté ses fruits pour deux autres références — Huawei Sound X et Huawei Sound. Elle a de bons arguments à faire valoir, et a l’avantage d’être proposée 40 euros moins chère qu’à son lancement.

Les atouts de la Huawei Sound Joy

Une enceinte nomade avec de belles finitions

Un son Devialet de qualité

Une autonomie confortable

Le petit plus : un halo lumineux

Pensée pour être emmené partout facilement

Avec la Sound Joy, Huawei conçoit un produit nomade facilement transportable. En proposant une forme cylindrique haute de 20,2 cm et un poids de 680 grammes, la firme assure qu’elle est aussi facile à transporter qu’une bouteille d’eau. Côté design, Huawei s’inspire de ses concurrents comme JBL, avec un revêtement en tissu qui va d’ailleurs rendre l’enceinte robuste et résistante pour toutes vos excursions en plein air. Grâce à sa certification IP67, l’enceinte est étanche et pourra résister à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle est donc idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau.

La firme chinoise apporte une petite touche d’originalité en intégrant un halo lumineux en haut de l’enceinte. Il change de couleur au gré de la musique, de la charge ou des appels vocaux. La Sound Joy est d’ailleurs équipée de trois microphones pour les appels vocaux, avec suppression des bruits ambiants. Selon le positionnement de l’enceinte (vertical ou horizontal), le rôle de chaque microphone est ajusté, afin de toujours bien capter la voix de l’utilisateur. Il est même possible de faire appel à l’assistant vocal de votre smartphone via un bouton sur l’enceinte. De plus, la fonction « Shake Stereo Link Up » va permettre de secouer deux enceintes à proximité pour les connecter ensemble et délivrer un son stéréo.

Une signature audio très appréciable grâce à la collaboration avec Devialet

Pour concevoir son enceinte, Huawei s’est associé au géant de l’audio Devialet. Une association qui permet d’offrir une belle restitution sonore avec un son équilibré, riche et puissant. On retrouve deux haut-parleurs avec un tweeter de 10 W chargé des aigus et un mid-woofer de 20 W qui va pouvoir se concentrer sur les médiums et les basses. De chaque côté du cylindre, des radiateurs passifs à large battement vont également permettre d’évacuer la pression acoustique.

Selon Huawei, l’enceinte est capable de produire un volume sonore allant jusqu’à 79 dB. Contrairement aux précédentes enceintes de la marque, il ne s’agit cependant que d’une enceinte Bluetooth et non pas Wi-Fi. Pour la connecter à un smartphone, Huawei a intégré une puce NFC. La connexion se fait ici en Bluetooth 5.2, mais uniquement avec les codecs classiques de Huawei, à savoir le AAC, le SBC et le LHDC.

Une enceinte qui dure une bonne partie de la soirée

Pour finir en beauté, Huawei tient à faire durer la musique, en intégrant un accumulateur de 8 800 mAh. Si la marque annonce 26 heures d’utilisation à 50 % de volume, lors de notre elle a tenu un peu plus de 18 heures à 20 % de la puissance maximale. Il faudra compter 3 heures pour la recharger complètement.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Sound Joy.

