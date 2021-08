La Honor Watch GS3 se dévoile un peu plus officiellement

Après avoir fait une apparition lors de la présentation des smartphones Honor Magic3, la montre connectée Honor Watch GS3 se dévoile un peu plus. Sur Weibo, la firme a montré les premières images officielles des versions à venir.

Le marché de la montre connectée se porte bien et enquille les modèles de part et d’autre. Voici donc les prochaines déclinaisons des modèles conçus par Honor qui s’annoncent déjà.

Lors de la présentation récente en Chine des smartphones Magic3, Honor en a profité pour montrer la Watch GS3, mais sans en dire davantage. Deux semaines plus tard, la marque chinoise consent enfin à livrer un peu plus d’informations.

C’est sur le réseau Weibo que la Watch GS3 a donc fait ses premiers pas un peu plus officiels à travers quelques clichés publiés par Honor en personne. On y découvre deux modèles aux noms traduits du chinois par « Classic Streamer » et « Racing Pioneer ».

Un modèle plus classique et un modèle pour les sportifs

Des montres connectées rondes qui reprennent visuellement les codes de l’horlogerie traditionnelle avec leurs aiguilles apparentes et des boutons sur le côté. La Classic Streamer s’apparente à un modèle plus élégant, avec un boîtier doré et un écran numérique légèrement incurvé ainsi qu’un bracelet marron en cuir. On distingue un compteur pour le nombre de pas et un moniteur de rythme cardiaque. Le nombre de calories brûlées est également de mise comme sur toutes les montres connectées.

La montre connectée Honor Watch GS3 en version Classic Streamer // Source : Weibo / Honor La montre connectée Honor Watch GS3 Racing Pioneer // Source : Weibo / Honor

Ce modèle plus classique s’accompagne d’une déclinaison sport. La Racing Pioneer arbore ce qui semble être un bracelet en silicone plus adapté à la pratique sportive. Les photos montrent également les attributs traditionnels d’une smartwatch ainsi que la présence d’un lecteur de musique, d’une boussole et d’un chronomètre.

Un premier teasing plus avancé pour Honor qui n’a cependant glissé aucun élément concernant les spécificités techniques des deux montres. On ne sait pas plus quand elles seront disponibles, même si le fait d’officialiser un peu plus leur existence tend à laisser penser qu’elles seront rapidement de sortie.