Honor Magic 6 Pro : Boulanger baisse déjà le prix et offre une tablette ainsi qu’une montre connectée

Design, écran, performances, photo… Le Honor Magic 6 Pro coche toutes les cases d’un excellent smartphone haut de gamme. Et s’il vient de sortir, il s’affiche 200 euros moins chers avec une montre connectée et une tablette offerte.

Après un excellent Magic 5 Pro, la marque Honor revient cette année avec son successeur : le Magic 6 Pro. La firme chinoise garde le même objectif que l’an passé, à savoir, concurrencer les iPhone d’Apple ou encore Galaxy S de Samsung. Un smartphone aux grandes ambitions qui coche beaucoup de cases pour montrer qu’il a sa place parmi les smartphones les plus haut de gamme du marché. Disponible en vente depuis peu, le voilà en promotion avec 200 euros de moins avec en prime une montre connectée et une tablette offerte.

Ce qu’il faut savoir sur le Honor Magic 6 Pro

Un écran Amoled de 6,8 pouces LTPO et 120 Hz

Des performances élevées et une belle polyvalence photo

Une très grosse autonomie et une charge très rapide

Annoncé au prix de 1 299 euros, le Honor Magic 6 Pro est en ce moment disponible en promotion à 1 099 euros sur le site Boulanger. Le commerçant ne s’arrête pas là et offre la Honor Watch GS3. De plus, pour l’achat de ce téléphone, le constructeur offre sa tablette Honor Pad 9.

Un design haut de gamme, mais particulier

Le Honor Magic 6 Pro est assurément un beau produit avec des finitions impeccables. Son design ne fera pas l’unanimité, avec son aspect bling-bling et son bloc photo très protubérant. En parlant de photo, il s’appuie sur une caméra principale grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, et un téléobjectif x2,5 de 180 Mpx. Le capteur principal est vraiment bon dans la grande majorité des situations. De nuit, il s’en sort très bien et l’ultra-grand angle est efficace.

Revenons sur la design du téléphone. Avec son écran légèrement incurvé sur les bords, ses angles arrondis, et une épaisseur maitrisée, les sensations en main sont vraiment bonnes sur le Magic 6 Pro. À l’avant, on a droit à un écran Amoled de 6,8 pouces. Grâce au LTPO, on profite ici d’un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz tandis que la définition monte à 2800 × 1280 pixels. Dans l’ensemble, il n’y a presque rien à lui reprocher hormis la luminosité maximale (pourtant très bonne) n’arrive pas au niveau de son rival.

Un smartphone quasi irréprochable

Sous le capot, Honor équipe son appareil du SoC haut de gamme dernier cri de Qualcomm : le Snapdragon Gen 3. Résultat, tout tourne à merveille sur le Magic 6 Pro. En lançant Genshin Impact ou Fortnite avec les graphismes poussés à fond et à 60 fps, le téléphone n’a pas flanché, la partie reste très stable. Et grâce à son système de dissipation de la chaleur, il ne chauffe pas rapidement.

Enfin, côté autonomie, là encore, le fabricant frappe fort et intègre une batterie de 5 600 mAh. À notre protocole de test personnalisé ViSer, il a tenu pendant 14 heures, 51 minutes et 52 secondes très précisément. En pratique, nous avons pu l’utiliser durant deux jours pleins avec un usage assez actif. Et quand bien même, vous arrivez à mettre à plat la batterie, Honor propose un bloc de 80W qui n’est malheureusement pas fourni.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Honor Magic 6 Pro.

